Cameroun-Cancer du col de l’utérus : le CNLCA et la CBC engagent la bataille

Le comité national de lutte contre les cancers a lancé une campagne massive de dépistage à l’hôpital Baptiste d’Ekoumdoum à Yaoundé ce 23 janvier 2023.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer du col de l’utérus est le quatrième cancer le plus courant chez la femme dans le monde. Selon la même source, 604.000 femmes en ont été infectés depuis 2020, contre 342.000 décès. Aussi, 90% des cas et des décès sont survenus dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires.

Au Cameroun, le cancer du col de l’utérus représente le deuxième cancer gynécologique après celui du sein et la première cause de décès par cancer chez la femme. Cette situation alarmante acconduit donc le Ministère de la Santé publique à travers le Comité national de lutte contre les cancers (CNLCA) à développer des stratégies pour venir à bout de cette gangrène.

Au cours de la conférence de presse du 21 janvier dernier, les responsables de ce comité ont tenus à sensibiliser les femmes, sur la curabilité de cette maladie, en cas de dépistage rapide, comme le note madame Penlap Yvette; experte en santé communautaire au CNLCA :

« Nous menons des campagnes régulières sur tout le territoire national notamment durant le mois de janvier qui est dédié spécialement à la lutte contre ce cancer. Nous insistons beaucoup sur les préventions primaires et secondaires. Primaires notamment avec le vaccin contre le hpv qui est le virus principalement responsable du cancer du col de l’utérus, et la prévention secondaire qui concerne le dépistage. Nous encourageons les femmes en âge de procréer à aller se faire dépister régulièrement, parce que ce cancer est évitable, et on peut le prévenir par le dépistage, mais peut aussi se soigner si le dépistage est vite fait ».

C’est dans ce cadre que la Cameroon Baptist Convention, partenaire du CNLCA à travers son unité de santé, a décidé dans son centre hospitalier d’Ekoumdoum d’engager une campagne de dépistage et de sensibilisation dès le 23 janvier. Selon madame Manjuh Florence, vice-présidente de l’African Organization for Research and Training, un Cancer pour l’Afrique centrale et superviseur du programme sanitaire de la CBC, « Cette réunion est pour nous l’opportunité de passer un message. Nous pouvons lutter efficacement contre le cancer du col de l’utérus. Si nous joignons nos efforts, nous pouvons y arriver et sauver des vies ».