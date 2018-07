Cameroun : un candidat déclaré soutient la candidature de Paul Biya

Isaac Feuzeu, le challenger du Mouvement pour l’émergence et le réveil du citoyen, a pris part ce vendredi à une mobilisation de soutien à la candidature du président Paul Biya.

Des personnalités politiques réputées de l’opposition donnent de leurs voix pour soutenir Paul Biya, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) au scrutin présidentiel d’octobre prochain. Issac Feuzeu, le candidat du Mouvement pour l’émergence et le réveil du citoyen (Merci) en fait partie. Celui-ci, après avoir déposé le dossier de sa candidature selon les délais fixés par le Code électoral, a participé ce vendredi à une mobilisation en faveur du candidat Paul Biya.

Dix-neuf autres opposants ont décidé d’accorder leur soutien à Paul Biya, chef de l’Etat du Cameroun depuis trente-six ans. Ce sont, entre autres, l’avocat Jean De Dieu Momo (Les patriotes), Fritz Ngoh (Amec) et Banda Kani (Manidem). Dans ce groupe figure aussi le député Bapooh Lipot et Samuel Tita Fon. Lesquels ont été désignés représentants légaux de l’Union des populations du Cameroun (Upc) et du Cameroon peoples party (Cpp), sur décision du ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji.

Cette manifestation de soutien au président sortant interviennent un jour après celle de l’Union nationale pour le développement et le progrès (Undp) de Bello Bouba Maigari, qui ne présentera pas de candidatures à la prochaine élection.