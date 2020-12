Cameroun –Cardinal Christian Tumi : « à la place de Paul Biya, je donnerais ma démission »

Devant la crise sécuritaire et la corruption qui gangrène le pays, le cardinal Tumi estime que l’âge du chef de l’Etat (87 ans) ne lui permet plus de s’attaquer aux dossiers aussi brulants.

Au sujet de la crise en zone anglophone, le cardinal Christian Tumi salue les efforts fait par le gouvernement, notamment le renforcement du processus de la décentralisation. Dans une interview accordée le 19 décembre 2020 à Sputnik, l’agence internationale de presse russe, Mgr Tumi affirme que si les régions ont tout le pouvoir nécessaire pour gérer les affaires à la base, la décentralisation peut être une solution. Cependant fait-il remarquer « il n’y a aucun système qui marche de lui-même, c’est l’homme qui est au cœur du système et doit le faire fonctionner».

L’homme, Paul Biya, qui doit piloter la bonne marche de la décentralisation est dépassé, de l’avis du prélat. « Je crois que le Président de la République a fait tout ce qu’il pouvait mais il est difficile de diriger les Camerounais. La corruption est là, malgré un organisme [Commission nationale anticorruption, ndlr] créé pour lutter contre cette gangrène. Je crois que le chef de l’État a déjà épuisé toutes ses possibilités. À vrai dire, si j’étais à sa place, je donnerais ma démission ».

Christian Tumi dit avoir exprimé cet avis au chef de l’Etat Paul Biya. « Chaque fois que j’ai rencontré le Président de la République, je lui ai dit ce que je pensais. Avant qu’il ne soit réélu [en octobre 2018, NDLR], je lui avais dit que si j’étais à sa place, je ne me représenterais plus à une élection pour gérer un pays comme le Cameroun. Il a besoin d’énergie physique, mais pas seulement parce qu’à cet âge-là [87 ans, ndlr], on est aussi intellectuellement diminué, on n’est plus aussi fin que quand on avait une cinquantaine ou une soixantaine d’années. J’espère que ce mandat est vraiment le dernier pour lui et qu’il commence déjà à confier des responsabilités à d’autres qui sont plus jeunes », souhaite le natif de Kumbo, situé dans la région du Nord-Ouest en crise.