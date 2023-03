Cameroun-Carême et Ramadan : Maurice Kamto fait les yeux doux aux chrétiens et aux musulmans

Le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun formule des vœux à l’endroit des fidèles musulmans qui entament le jeûne et des chrétiens qui sont en carême.

A l’occasion du jeûne du Ramadan qui débute ce jeudi 23 mars 2023 et de la fin du Carême chrétien annoncé pour bientôt, Maurice Kamto s’exprime.

« Alors que nos compatriotes chrétiens abordent dans la prière et l’abstinence les deux dernières semaines de la période de carême, nos compatriotes musulmans entament, avec le reste du monde islamique, le jeûne de Ramadan dès demain, jeudi 23 mars 2023. C’est un rendez-vous de privation et de pénitence qui symbolise un rapprochement à Dieu et une revivification de la spiritualité que les musulmans se donnent à eux-mêmes chaque année », déclare l’homme politique.

Saisissant l’opportunité pour marquer sa présence et se rapprocher des églises et mosquées, l’opposant formule des souhaits à l’endroit des fidèles chrétiens et musulmans. « Je souhaite aux pénitents chrétiens de sortir de cette période plus riches d’amour, de fraternité et de miséricorde. J’adresse aux musulmans qui entrent dans le jeûne mes vœux d’un Ramadan paisible dans la foi et la protection du Tout-Puissant. Que Dieu bénisse notre pays ! », Conclut le président du MRC.

Tandis que les musulmans observent 30 jours de jeûnes à compter de ce jeudi, les chrétiens observent 40 jours de privation depuis le 22 février dernier. Ces derniers vont entrer dans la semaine sainte le 02 avril, jour qui marque le dimanche des Rameaux et de la passion. Puis suivront le tridum pascal et le dimanche de Pâques qui aura lieu le 09 avril 2023.