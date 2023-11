Cameroun : Carrefour installe son 7è supermarché dans la ville de Douala

L’annonce a été faite lors d’une rencontre entre 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, ministre du Commerce et Philippe Marcillon directeur de CFAO Retail Cameroun le 03 novembre 2023.

Le directeur général de Cfao Retail Cameroun, a annoncé l’inauguration, le 10 novembre 2023, du 7e supermarché Carrefour Market. La nouvelle enseigne est située à Bonabéri, à Douala. Après Logpom, toujours à Douala, en mars 2023, le Carrefour Market de Bonabéri est le 2e espace commercial ouvert par cette enseigne française au Cameroun depuis le début de l’année 2023. Ces nouveaux supermarchés font partie de la 2e phase du plan d’investissements du couple Cfao Retail-Carrefour au Cameroun. En termes de perspectives, Carrefour entend également se déployer dans la région de l’Ouest, notamment à Bafoussam.

En novembre 2022, la structure a obtenu un prêt de 9 milliards de FCFA auprès de 2 banques locales. Ces fonds ont servi à financer l’expansion PlaYce au Cameroun.

CFAO est un des leaders de la distribution spécialisée et de services en Afrique et dans les Collectivités et Territoires d’Outre-Mer. CFAO a créé CFAO Retail pour mettre en place une stratégie de développement ambitieuse dans le secteur de la grande distribution en Afrique de l’Ouest et Centrale.

Pour mener à bien cette stratégie, CFAO Retail a conclu une alliance avec Carrefour, le 2ème acteur mondial de la grande distribution. Les deux groupes ambitionnent développer l’enseigne sous différents formats, dans huit pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale : Côte d’Ivoire, Cameroun, Nigéria, Sénégal, Ghana, Gabon, Congo et République Démocratique du Congo.