Cameroun-catastrophe d’Eséka : la stèle en hommage aux victimes enfin inaugurée

Le ministre des Transports Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, représentant du chef de l’Etat Paul Biya, a inauguré l’oeuvre ce 16 décembre 2022.

Procession d’hommage, louanges aux morts, prières, allocutions, ou dépôt de la flamme sépulcrale, sont entre autres points marquants de la cérémonie. L’esplanade de la gare-voyageurs d’Eséka, dans le département du Nyong-et-Kelle région du Centre abrite depuis ce matin l’inauguration de la stèle construite en hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016. Membres du gouvernement, élites de la localité, autres personnalités et la population du terroir prennent part au rassemblement sous la présidence du ministre des Transport, représentant du président de la République.

initialement prévu le 30 novembre dernier, l’inauguration a lieu 16 jours plus tard. A l’occasion de cette cérémonie, le maire de la ville d’Eséka a reconnu la stèle comme le couronnement des actions du gouvernement de la République en faveur de la localité. Pauline Irène Nguene ministre en fonction et élite de la localité, a quant à elle apprécié la sollicitude du chef de l’Etat à l’endroit de la population du Nyong-Et-Kelle et en particulier de la commune d’Eséka. Outre ces allocutions et celle du ministre des Transports, des fidèles catholiques, protestants, pentecôtistes, musulmans, baptistes ont élevé des prières pour le réconfort des victimes.

La stèle est bâtie sur quatre piliers symbolisant des points cardinaux. Elle comprend des écriteaux en anglais et en français à son piédestal et est équipée de rails entrelacés faisant le tour des piliers et mesurant 18m de longueur. La stèle érigée sur une superficie d’environ 300m2 est inaugurée 6 ans après l’accident du train inter-city 152. 79 personnes ont perdu la vie dans cet accident, 551 autres ont été blessées. Suite à cet accident, le président Paul Biya a prescrit la construction d’une stèle en la mémoire des victimes. La première pierre a été posée en septembre 2018. Selon le gouvernement, ce complexe a pour but d’inciter la nation camerounaise à commémorer à jamais la tragédie d’Eséka.