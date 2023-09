Cameroun : Catholic Relief Services (CRS) forme 250 jeunes dans 8 filières

Le projet vise aussi l’amélioration des infrastructures productives et sociales, la relance économique et le renforcement de la cohésion sociale dans la région de l’Extrême-Nord.

Catholic Relief Services (CRS) est une association de l’église catholique à but humanitaire et de développement qui est basée aux Etats-Unis d’Amérique. Fondée en 1943, elle travaille dans près de 100 pays, afin de réduire la pauvreté et la souffrance à travers le monde. Installée au Cameroun depuis 1960, les programmes de CRS sont basés sur le besoin et non sur l’appartenance religieuse, la race ou la nationalité.

CRS est actuellement à la recherche des centres ou ateliers de formation professionnels installés dans la région de l’Extrême-Nord. L’objectif est de former 250 jeunes apprenants, âgés entre 18 et 35 ans, issus de trois arrondissements (Mokolo, Koza et Mayo-Moskoda) dans le département du Mayo-Tsanaga.

Selon newsducamer.com, les apprenants seront formés dans les métiers de couture, élevage, électricité, mécanique auto, maçonnerie, menuiserie, petit commerce et petites transformations. Ceci grâce à un financement du ministère de la coopération économique et du développement allemand (BMZ), à travers la banque allemande de développement (KFW).

Au finish, le projet vise à contribuer à la stabilisation et la réconciliation dans les régions les plus affectées par la crise du Lac Tchad. Le projet vise aussi l’amélioration des infrastructures productives et sociales, la relance économique, le renforcement de la cohésion sociale et le renforcement des capacités de gouvernance locale.

Selon la Banque mondiale, la croissance économique au Cameroun ne mène pas à une réduction équitable de la pauvreté dans toutes les régions, principalement en raison des inégalités géographiques et sociales, d’un environnement commercial défavorable caractérisé par des retards d’équipement en infrastructures, et d’une gouvernance défaillante.

La population pauvre étant majoritairement concentrée dans les zones rurales. Le Cameroun dispose néanmoins d’un fort potentiel de développement et peut s’appuyer sur ses importantes ressources, naturelles notamment, pour assurer une croissance économique inclusive et réduire la pauvreté.