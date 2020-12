Cameroun : Cavaye Yeguie Djibril adresse un carton jaune à la Fécafoot et la LFPC

En clôturant ce 11 décembre 2020 les travaux de la 3e session ordinaire de l’Assemblée nationale, le président de la chambre basse s’est dit préoccupé par deux sujets : « les querelles » entre la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) et la Ligue de football professionnelle (LFPC) et la recrudescence du Coronavirus.

La bataille entre la Fécafoot et la Ligue de football professionnel s’est transportée ce jour à l’hémicycle de l’Assemblée nationale du Cameroun avec comme arbitre Cavaye Yeguie Djibril. Pour le président de la chambre basse, le conflit entre la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et la ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) est assez préoccupant. Ces « querelles » « n’honorent pas notre mouvement sportif » c’est- il indigné appelant les deux instances à « la retenue et à plus de sagesse« . Le président Cavaye Yeguie Djibril appelle par ailleurs le gouvernement à prendre des mesures dans l’urgence afin d’éviter que ce conflit n’impacte négativement les préparatifs du championnat d’Afrique de football prévue l’année prochaine au Cameroun.

Dans son propos Cavaye Yeguie Djibril a souligné qu’en attendant la Coupe d’Afrique des Nations, « Cameroun 2022 « , nous nous rapprochons inexorablement du Championnat d’Afrique des Nations, le CHAN 2021. « Au nom du peuple camerounais que nous représentons ici et au nom de tous les élus, je voudrais appeler les dirigeants de la FECAFOOT et de la LFPC, à la retenue et à plus de sagesse. Les querelles actuelles, entre les deux instances, n’honorent guère notre mouvement sportif. Elles sont même susceptibles de mettre en péril la sérénité des préparatifs des deux importantes compétitions continentales que je viens d’évoquer. La Représentation Nationale exhorte ainsi le Gouvernement à trouver, en urgence, les voies et moyens nécessaires afin d’éteindre définitivement ce torchon qui brûle. Que la paix et la sérénité règnent à nouveau dans la tanière», a émis comme vœu le président de l’Assemblée nationale du Cameroun (PAN).

Le deuxième sujet de préoccupation aux yeux de Cavaye Yeguie Djibril c’est la recrudescence des cas de coronavirus dans certaines régions. A ce sujet, il demande un retour au respect des mesures barrières, « de toutes les mesures barrières« , précise-t-il. « Aujourd’hui, je suis à nouveau habité par l’inquiétude face à la recrudescence des contaminations, dans certaines régions du Cameroun où des relâchements prématurés ont été constatés. Certes, l’espoir pointe à l’horizon avec l’avènement annoncé des vaccins. Cependant, le danger reste présent. Il est donc souhaitable, que nous revenions tous aux bonnes habitudes à savoir : le respect des mesures barrières. Toutes les mesures barrières », prescrit le PAN.