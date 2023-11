Cameroun : Cavaye Yeguié Djibril exprime les préoccupations des députés

Le président de l’Assemblée nationale a présidé la séance plénière d’ouverture de la session parlementaire ce 10 novembre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé.

Processus de décentralisation ; exploitation des richesses du sous-sol ; vie chère ; discours de haine ; voilà quelques sujets d’actualité qui tracassent l’Assemblée nationale. Le président du bureau de l’Assemblée nationale a évoqué ces préoccupations et formulé des recommandations dans son discours d’ouverture de la session ordinaire en cours.

D’abord au sujet de la décentralisation, les députés saluent les progrès enregistrés depuis la consécration de cette technique de gouvernance par la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996. Cependant, les représentants de la nation souhaitent que « le processus de mise en place de la fiscalité locale soit accéléré. Par ailleurs, (…) il serait préférable que le transfert des compétences soit accompagné des ressources conséquentes, faciles d’accès par les différents exécutifs », souhaite la Chambre basse du Parlement.

Ensuite, à propos de l’exploitation des ressources du sous-sol, les élus du peuple observent une effervescence autour des mines. Dans le but de rentabiliser le secteur minier, la Représentation nationale « invite ainsi les différentes administrations concernées, à une collaboration optimale afin de maximiser les retombées de ce secteur ». Dans le même sens, les élus « exhortent certains actionnaires principaux des sociétés, à surmonter les divergences actuelles afin qu’ensemble, ils puissent parvenir à une saine exploitation de nos richesses », exhorte le président de l’Assemblée nationale.

Enfin, concernant l’inflation et les discours de haine, l’Assemblée « salue les efforts du gouvernement à travers le département en charge du commerce, visant à contenir l’inflation, à sécuriser le panier de la ménagère et à rendre accessibles, autant que faire se peut, les denrées de premières nécessités et au juste prix sur le marché ».

Et parce que la Chambre des députés « fait de la lutte contre la vie chère une des priorités du moment, son président, Cavaye Yeguie Djibril, dit « zéro pénurie » pendant les fêtes de fin d’année et de Nouvel an. Avec le même ton, le président condamne « avec fermeté les discours de haine » et appelle de tous ses vœux l’esprit du vivre ensemble.