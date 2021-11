Cameroun : Cavaye Yeguie Djibril tacle les Fon du NoSo et veut une CAN sucrée

La rentrée parlementaire a eu lieu ce jeudi 11 novembre 2021 en fin de matinée à l’Assemblée nationale. Ainsi, pendant une durée maximum de 30 jours, les parlementaires vont travailler essentiellement sur l’examen et au vote du budget de l’Etat pour l’exercice 2022.

Discours du président l’Assemblée nationale.

Ce matin, les députés et les invités ont eu droit, comme de tradition, au discours d’ouverture du président de la chambre basse dont nous vous livrons la quintessence. « Au moment où s’ouvrent nos travaux, nous nous situons à quelques encablures du démarrage de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, la CAN TOTAL ENERGIES 2021, que le Cameroun accueille du 9 Janvier au 6 Février 2022. Une compétition qui se jouera, pour la première fois, avec 24 équipes au lieu de 16 comme par le passé (Deuxième Can à 24 pays, après Égypte 2019, Ndlr)

Sur très hautes instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul BIYA, des descentes ont été effectuées sur le terrain afin de procéder à l’évaluation des préparatifs. Les conclusions de ces descentes sont plutôt rassurantes. Qu’il s’agisse des infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires ou aéroportuaires, en qualité comme en quantité, le Cameroun est prêt à accueillir et en toute sérénité, la compétition à venir.

La CAN TOTAL ENERGIES 2021 est également un évènement qui vient flatter notre orgueil. Contrairement à certains pays où les principaux investissements du même genre sont concentrés à la capitale, le Cameroun a su procéder à une déconcentration des infrastructures en les répartissant dans différentes localités. Le pays apparaît à cet effet, comme un modèle de développement équilibré de son territoire.

Aussi, l’essentiel de la compétition se déroulera-t-il à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Limbé et Garoua. Bafang, Buéa, Bana et Bangou abriteront les stades d’entrainement, prêt à accueillir la jeunesse africaine de 24 pays.

-Mesdames et Messieurs,

C’est l’occasion pour la représentation ntionale d’en appeler à la légendaire hospitalité des camerounaises et des camerounais, à leur patriotisme car, il faut donner l’image, la meilleure de notre pays. La CAN TOTAL ENERGIES 2021 s’inscrit bien dans la logique du grand destin dont rêve le Président Paul BIYA pour le Cameroun. Si l’organisation de cette compétition dans notre pays est le fruit de l’engagement personnel du Chef de L’Etat, il faut dire aujourd’hui que l’évènement est la propriété de tous les compatriotes. Son succès dépend de chacun de nous et de tous.

*Aussi faut-il cesser, toute activité ou action visant à ternir l’image du Cameroun ; arrêter toute velléité de désinformation ; éviter des postures populistes et irresponsables qui ne servent que les intérêts égoïstes de certains.*

Par ailleurs, j’exhorte les différentes instances nationales chargées de l’organisation, à faire également preuve de patriotisme, de retenue et de professionnalisme. Je leur recommande tout particulièrement, une saine gestion de la compétition à tous les niveaux et dans tous les domaines. Nous voulons d’une CAN TOTAL ENERGIES 2021 sucrée et non amère. A tous les acteurs, en particulier ceux qui viendront d’ailleurs, je leur dis déjà : Welcome to Cameroon.*

(…)S’il est une attente particulière qui me vient à l’esprit à l’instant, c’est bel et bien la mise en œuvre des résolutions du Grand Dialogue National tenu à Yaoundé du 30 septembre au 4 Octobre 2019.

A cet effet, je voudrais saluer la récente descente sur le terrain du Premier Ministre Chef du Gouvernement dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au-delà du contact avec les populations, cette descente était également porteuse de la constante offre de paix du Président de la République, Son Excellence Monsieur PAUL BIYA. Elle marquait, une fois de plus, la profonde détermination du Chef de l’Etat, véritable mendiant de la paix, à parvenir effectivement à la stabilisation de la situation dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Comme à l’accoutumée, la Représentation Nationale souscrit entièrement à cette initiative et soutient sans réserve, les efforts du Président de la République, pour un retour effectif de la paix dans les deux Régions.

C’est le lieu pour moi, dans ma posture de chef traditionnel, de lancer un appel à mes pairs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont quitté leur territoire de commandement, afin qu’ils regagnent la terre de leurs ancêtres.

Je ne saurais m’ériger en donneur de leçons. Je voudrais tout humblement rappeler à mes collègues chefs traditionnels du Nord-ouest et du Sud-ouest qu’il est de leur devoir, en synergie avec les pouvoirs publics, de s’impliquer dans le processus de normalisation en cours et de contribuer au rétablissement de l’autorité de l’Etat dans leur localité respective.

Hon Cavaye Yeguie Djibril

Jeudi 11 novembre 2021