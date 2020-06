Le 16 juin dernier, Henri Bodimo a fait ses adieux aux pelouses des stades de football. Le désormais ancien international se reconvertit immédiatement à l’encadrement des plus jeunes.

Depuis le 27 mai dernier Henri Bedimo Nsamè compte parmi les éducateurs du centre de formation de Montpelier en France.

Mais ce n’est que le 16 juin dernier que l’ancien Lion indomptable décide d’officialiser sa retraite. Sur son compte Facebook, il écrit : « Je ferme mon chapitre de footballeur professionnel. Je ne saurais partir sans remercier entraineurs, bénévoles, personnels et sans oublier mes chers supporters. Sans vous, je n’aurais pas été à ce niveau. J’ai été fier de défendre les couleurs de mon pays. Ce fut avec joie et honneur. Il me restera 15 années de merveilleux souvenirs ».

Henri Bedimo met fin à sa carrière à l’âge de de 36 ans. il aura passé le gros de sa vie de footballeur en France, parti du Cameroun en 1999. Formé à Grenoble, Bedimo avait commencé sa carrière professionnelle à Toulouse (2003-2006) avant des expériences au Havre (2006-2007), à Châteauroux (2007-2010), à Lens (2009-2011), puis à Montpellier où il a été sacré champion de France en 2012. Transféré à Lyon durant l’été 2013-2014, il s’était retrouvé en situation d’échec trois ans plus tard à l’OM où il n’a disputé que 16 matches avant son licenciement au mois de juillet 2018, un an avant la fin de son contrat. Il était sans club depuis.

Avec la sélection nationale du Cameroun, Bedimo Nsamè fait son entrée en 2009. Il participe à la CAN 2010 en Angola où le pays est éliminé en quart de finale face à l’Egypte. Il est aussi de l’expédition qui a pris part à la CAN 2015 où les Lions indomptables sont sortis au premier tour en Guinée équatoriale. Bedimo dispute la Coupe du monde 2014 au Brésil. Sa dernière sélection fut lors des éliminatoires de la CAN 2017 à l quelle il ne prendra part au finish.

Bedimo aura joué sa partition sur le flanc gauche de la défense des Lions indomptables. Participant brillamment à toutes les phases qualificatives des compétitions qu’il aura disputées Il perd sa place de titulaire avec l’arrivée du jeune Ambroise Oyongo Bitolo.