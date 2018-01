Cameroun : CÃ©lestin Bedzigui se dÃ©solidarise de lâ€™Undp

Le parti politique qu’il présidait avait signé une alliance avec celui de Bello Bouba Maigari en 1992. 26 ans plus tard, l’économiste entend redonner vie au Pal.

Célestin Bedzigui, homme politique camerounais, a publié une note d’information sur sa page Facebook, le lundi 22 janvier 2018. « Le Pal- Parti de l’Alliance libérale par ma personne, en qualité de président fondateur, a notifié à M. Bello Bouba Maigari, président de l’Undp [Union nationale pour la démocratie et le progrès, Ndlr], la fin de l’alliance politique signée entre les deux partis le 5 janvier 1992 à l’occasion du Congrès à Ngaoundéré de l’Undp », a-t-il écrit.

L’économiste dit ne plus se reconnaître dans ladite alliance qui, à la base, « visait à maximiser les effets de la complémentarité des implantations des deux formations politiques, mais aussi à tirer avantage des spécificités en expertise et en expérience de chacune d’elles dans la préservation d’une ligne politique attachée à promouvoir la prospérité économique, domaine de prédilection du Pal ».

Célestin Bedzigui fait par ailleurs le reproche à Bello Bouba Maigari, aujourd’hui ministre du Tourisme et des Loisirs, de faire de la figuration, « ce qui a suscité une profonde divergence politique entre les deux partis protagonistes. Plutôt que d’accepter une évaluation politique de cette divergence, Bello Bouba a choisi la voie illégale de l’exclusion du partenaire ».

Aucun calcul politique

Toutes choses qui, selon Célestin Bedzigui, ont concouru à une remise en cause de cette alliance dont il a clairement annoncé la fin lundi. « Le Pal recouvre donc sa totale liberté d’action sur la scène politique ». Pour lever toute équivoque, l’homme politique assure que cette démarche n’a rien d’un calcul lié à cette année électorale. En même-temps, il annonce, pour bientôt, des assises de son parti, au cours desquels il se dotera « d’une équipe de direction composée à une large majorité de jeunes et accordant à l’équilibre des genres et attention particulière ».

A l’Undp, l’on minimise l’impact de la sortie de Célestin Bedzigui. Peter Kuma Kombain, le secrétaire national à la communication de la formation politique joint par Le Jour, affirme que « cette lettre a été déposée le samedi 20 janvier 2018. Nous avons bel et bien reçu cette correspondance. Mais je dois dire que je suis étonné. Que signifie le terme fusion en français pour vous ? Le Pal avait disparu au profit de l’Undp. M.Célestin Bedzigui oublie que c’était une fusion. Le président national a bien reçu la correspondance et répondra au moment opportun. J’insiste. Quand il y a fusion, l’autre partie disparaît au profit de la fusion ».

En septembre dernier, Célestin Bedzigui, vice-président de l’Undp n’avait pas pris part au congrès ordinaire de ce parti. A l’époque déjà , il pensait que la formation présidée par Bello Bouba avait perdu de son lustre d’antan et qu’il avait été mis à l’écart de la vie du parti.