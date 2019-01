Cameroun : Celestine Ketcha Courtes installée ministre de l’habitat

Celle qui est encore maire de Bagangté a été installée ce lundi dans ses nouvelles fonctions de ministre de l’habitat et du développement urbain.

C’est fait ! Celestine Ketcha Coutes, le maire de la commune de Bagangté a été officiellement installée ce lundi 7 janvier dans sa nouvelle fonction ministérielle. La cérémonie de passation de service a été présidée par Joseph Dion Ngute, nouveau Premier ministre du Cameroun.

« Madame Celestine Ketcha, au nom du chef de l’Etat qui vous a accordé sa confiance, je vous installe dans votre fonction de ministre de l’habitat et du développement urbain » a déclaré le premier ministre sous les applaudissement de nombreuses personnes venues soutenir celle qu’on continue à appeler madame le maire.

Une cérémonie brève qui s’est terminée par les accolades du ministre sortant Jean-Claude Mbwentchou et de la nouvelle patronne des lieux. Âgée aujourd’hui de 55 ans, Célestine Ketcha Courtès a vu le jour le 13 octobre 1964 à Maroua dans la région de l’Extrême-Nord. Titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur, en techniques commerciales et d’un diplôme d’Etudes Supérieures de commerce et d’économie, elle a travaillé comme cadre commercial et marketing à la société CIMENCAM, avant de se mettre à son propre compte.