Cameroun : ces opérateurs économiques, désormais sénateurs

Parmi les 70 sénateurs élus et les 30 nommés par décret présidentiel, plusieurs sont des opérateurs économiques.

Parmi les sénateurs nommés et élus, selon les dernières sénatoriales on dénombre plusieurs hommes et femmes d’affaires.

Françoise Puene communément appelée Mami Nyanga, est l’une des nouvelles figures de la chambre haute du parlement. Investie au Compte du RDPC elle figure dans la liste de l’Ouest. Françoise Puene est femme d’affaires, gérante de plusieurs entreprises, dont l’hôtel Franco.

Il y a également Aïcha Pierrette Hayatou réélu sénateur dans le Nord. Ses ambitions pour les activités génératrices de revenus l’a conduit à la tête de l’Association culturelle Peuhle. Il s’agit d’un projet de Renforcement des Capacités des Réseaux des Femmes pour Lutter contre la Pauvreté en République du Cameroun (CAREF).

Aussi, le sénateur réélu du Sud-Ouest Ntube Agnès Ndode Epse Ndjock. Elle est la présidente du Groupement des femmes d’affaires du Cameroun (GFAC) créé en 1984.

En lice, on compte Henriette Sournac, cheffe d’entreprise et P-DG du groupe de communication Inter Press à Yaoundé. Une autre figure qui n’a pas laissé indifférent le public, c’est Emmanuel Chatue. Il est le fondateur du Groupe média Canal 2 International et de Sweet FM situés à Douala.