Cameroun : les championnats de D1 et D2 reprennent la semaine prochaine

Ces compétions avaient été reportées à une date ultérieure pour cause d’indisponibilité de moyens financiers.

Un jour après l’avoir annoncée, la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc) annule la suspension des 30ème et 25ème journées des championnats de D1 et D2 « pour défaut de moyens financiers ».

Dans une note de service rendue publique vendredi, 6 juillet 2018, le président de la Lfpc, le général Pierre Semengue, les matchs de la 30e journée de Mtn elite two se dérouleront le 10 juillet prochain tandis que la 25e journée de Mtn elite one se déroulera le 11 juillet.

La reprogrammation des rencontres y relatives tient de ce que la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) aurait fait une avance de 45 millions (15 millions en espèces et 30 autres par virement) sur les 250 millions de Francs Cfa que lui réclame la Ligue de football professionnel. De plus la reprise du championnat aurait été exigée par le Premier ministre et le chef de l’Etat, Paul Biya.