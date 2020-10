Cameroun – Chan 2021 : le jeu des Lions indomptables A prime ne rassure pas

A moins de 100 jours du sixième championnat d’Afrique des nations, l’entraineur Yves Cément Arroga convient que de nombreux réglages doivent encore être faits pour bâtir une équipe compétitive.

À l’issue des trois derniers matchs amicaux disputés par la sélection A prime du Cameroun, des questionnements fusent. Une défaite contre Panthère du Ndé, et deux nuls contre PWD de Bamenda et la sélection nationale du Soudan du Sud le 10 octobre 2020. A l’issue de ce dernier match, la presse n’a pas manqué de questionner le sélectionneur sur le jeu non attractif de son équipe.

Yves Clément Arroga convient que de nombreux réglages sont à apporter à tous les compartiments du jeu camerounais. D’ailleurs, ce 12 octobre 2020 le technicien s’est séparé de cinq joueurs au profit de quelques-uns détectés notamment lors des matchs amicaux contre Panthère du Ndé et PWD de Bamenda.

Les Lions indomptables A prime affrontent à nouveau le Soudan du Sud, demain 13 octobre au Stade omnisports de Yaoundé, dans le cadre du match retour. A noter qu’il s’agit de l’équipe première du Soudan du Sud, entrainée par les camerounais Ashu Bessong et Narcisse Tinkeu. Elle prépare les éliminatoires de la CAN 2022 et n’est donc pas concernée par le Chan qui se va se disputer au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021.