Cameroun-Chan : Martin Ndtoungou Mpile justifie ses choix contre le Mali

En conférence de presse d’après match, le sélectionneur du Cameroun a donné les raisons de l’absence de Jacques Zoua et la titularisation de Karl Ndedi dont les quelque minutes de jeu n’ont guère donné satisfaction.

Quelle analyse faites-vous du match nul de votre équipe contre celle du Mali ?

Le Mali a présenté une très bonne collectivement, qui a des individualités qui nous ont fait mal. Nous on a mis en place un collectif pour bien défendre. On a pu tenir jusqu’à fin. Nous aussi on s’est créé des occasions, mais ce n’était pas possible vu que la défense était bien positionnée.

Vous décidez d’aligner Karl Ndedi Kenne au détriment d’Etame Ngombe. Mais après la 23e minute vous effectuez le remplacement. Qu’est ce qui n’a pas marché ?

C’est une décision du staff technique de m’aligner dans ce match. Nous avons pris la décision de l’aligner mais il s’est blessé très tôt. On a pensé qu’il pouvait jouer tout le match. La comparaison entre Etame Ngombe et Karl Ndedi Kenne est un autre débat.

Que répondez-vous à ceux qui estiment que Jacques Zoua a été aligné dans ce match pour cause de dispute de brassard et des primes du match gagné contre le Zimbabwe ?

Jacques Zoua souffre d’un problème musculaire. Je pense qu’il reviendra dès le prochain match. Il n’y a aucun problème autour du capitanat comme vous laissez entendre. Sauf si les journalistes ont des informations que j’ignore. Dans ce cas ils peuvent m’éclairer

C’est un défenseur, Salomon Banga qui a inscrit vos deux buts en autant de sorties. Diriez-vous aussi que vous êtes à a recherche d’un attaquant tueur ?

Ce qui est important c’est de marquer les buts. Le football est un sport collectif. Si un défenseur marque le but, pourquoi ça devrait gêner. Les défenseurs peuvent autant marquer que les attaquants sur balles arrêtées. Je reconnais que les attaquants présentent beaucoup de difficultés pour marquer, c’est tout à fait naturel qu’il y aura lors des entrainements un travail devant les buts pour leur donner des opportunités. Je dois dire que les attaquants que nous avons sont capables de marquer, mais jusqu’à présent les opportunités n’ont pas été bien exploitées. Peut-être dès le prochain match ils s’appliqueront pour bien marquer plus que les défenseurs. Pour nous le plus important est de marquer les buts quel qu’en soit le buteur.