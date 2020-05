Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, la chanteuse aux douces mélodies déclare que le gouvernement actuel est arrivé à bout de ce qui pouvait proposer au Cameroun.

On l’a connait plus pour ses belles chansons, ses magnifiques passages à l’émission The Voice Afrique francophone, sa success-story de chanteuse. Mais dans une entrevue à la Voix de l’Amérique, la chanteuse étale son chagrin sur la gouvernance politique du Cameroun.

Charlotte Dipanda se dit déçue de n’avoir connu qu’un président de la Républque, Paul Biya. « J’avoue que moi par exemple, je n’ai connu qu’un seul président, le président actuel. Qu’est-ce que ça ferait du bien d’avoir une autre proposition, de se dire que c’est une époque qui inéluctablement révolue aujourd’hui. Et qu’on a besoin de voir ce que pays peut apporter à cette jeunesse-là qui est différente, parce que c’est une jeunesse qui aussi ouverte à l’extérieur qui voit ce qui se passe ailleurs et qui l’espère pour son pays. En tout cas il est temps qu’on propose autre chose. »

L’auteur de la chanson à succès « coucou » pense que son pays ne peut plus peut plus se développer tant qu’il n’y a pas d’alternance au sommet de l’Etat. « Il est temps que le Cameroun se développe. Parce que tant qu’il n’y a pas d’alternance il n’y a pas véritablement de développement possible. Je pense que l’Etat actuel est arrivé à bout de ce qui pouvait proposer au Cameroun et qu’humblement il gagnerait à céder la place à une nouvelle gouvernance. Sans rancune ! ».