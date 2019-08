Cameroun: l’écrivain Charly Gabriel Mbock rejoint le Mrc ?

Selon un communiqué signé de Bibou Nissack, il a désormais des responsabilités de représentativité et de relais opérationnel des actions réservées au bureau du porte-parole dans la diaspora au sein de ce parti.

L’ancien membre de l’Union des populations du Cameroun (Upc) change de bord. L’écrivain et anthropologue, Charly Gabriel Mbock rallie les troupes du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). c’est du moins la quintessence d’un communiqué largement diffusé hier, 07 août, et signé d’Olivier Bibou Nissack, porte-parole de Maurice Kamto. Il ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur «l’homme de culture à la notoriété planétaire bien établie» qui rejoint les rangs du parti.

Dans le communiqué, il ne manque pas de rappeler le parcours de l’ancien député de l’Upc « cet auteur prolifique et chercheur en humanités classiques africaines est aussi et avant tout un spécialiste en commerce international (Institut supérieur européen de gestion de Paris), en administration des affaires (MBA de l’Université du Québec à trois-Rivières, Canada)…»

Sa mission est déclinée dans la note. Il doit s’occuper « au sein du Bureau du porte-parole, des responsabilités de représentativité et de relais opérationnel des actions dévolues au Bureau du porte-parole dans la diaspora dont il est lui-même membre.»

Il faut préciser que l’homme a fait partie du G20, coalition de 20 partis de l’opposition qui ont apporté leur soutien au candidat, Paul Biya pour la présidentielle de 2018 (dont fait partie Jean De Dieu Momo).

Charly Gabriel Mbock ne s’est pas encore prononcé sur cette information. La dernière sortie de l’écrivain concerne un mémorandum du peuple Bassa-Mpoo-Batix. Dans le mémorandum, porté par l’homme politique natif de Makaï dans l’arrondissement Ngok Mapubi, dans le département du Nyong-Ekelle et d’autres universitaires, ce groupe réclame l’érection d’une région qui devrait couvrir les départements de la Sanaga Maritime et le Nyong-Ekellé. 11ème région du Cameroun qui serait dénommée «Sanaga Maritime.»

On se souvient par ailleurs, que plusieurs fois, sur les plateaux, Charly Gabriel Mbock avait pris fait et cause pour Maurice Kamto. L’auteur de «La croix du cœur», panéliste d’une émission sur la chaîne de télévision Vision 4, en octobre 2018, a tenu à recadrer le débat et le présentateur, Ernest Obama «Depuis 40 minutes que nous sommes ici, chacun de nous a prononcé le nom de Kamto au moins 18 fois. Ne me faite pas croire que vous m’avez convié à un rituel sacrificiel contre Maurice Kamto. Je dis non je suis contre l’acharnement qui s’abat sur Kamto vous savez combien d’années il faut pour avoir un professeur de la dimension de Maurice Kamto? Au moins 50 ans. Ses déclarations étaient certes prématurées (parlant de l’annonce de sa victoire, au lendemain de la tenue du scrutin présidentiel du 07 octobre 2018 Ndlr) mais, je suis contre l’acharnement dont il fait l’objet», scandait-il.

