Cameroun-Choléra : début de la quatrième campagne de vaccination

La région du Littoral bénéficiera d’une campagne de vaccination gratuite contre le choléra à partir du 22 février 2023.

C’est au total, 659.758 personnes qui doivent êtres vaccinées dans la région du Littoral. Il s’agit de l’objectif de la quatrième phase de la vaccination réactive contre le choléra. Elle débute le 22 février 2023 et se terminera le 26 de la même période. Les districts sanitaires ciblés sont : Boko, Nylon, Deido, Bonassama et Cité des Palmiers.

Cette campagne gratuite cible principalement les personnes âgées de 1 an et plus et veut atteindre au moins 95% du taux de couverture vaccinale. Pour y parvenir, les agents de santé de la région souhaitent s’appuyer sur les médias pour informer les parents. En outre, l’appui des autorités administratives et traditionnelles et des forces de l’ordre dans cette campagne est également engagé.

Le Cameroun est touché par le choléra depuis le 21 octobre 2021. Selon les données officielles actualisées au 24 janvier, 303 personnes sont décédées et 15 157 cas ont été signalés. Le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouada, a récemment informé lors d’un Conseil de cabinet que six nouveaux cas de choléra ont été enregistrés depuis le début de l’année 2023 dans la région du Littoral. Ces cas ont été enregistrés durant la période du 11 au 17 janvier.

Par ailleurs, le 22 décembre, l‘Union européenne a annoncé avoir débloqué 100 millions de FCFA supplémentaires « pour venir en aide aux familles et populations vulnérables les plus touchées » par les épidémies de choléra et de variole du singe.