Cameroun : Christian Bassogog marque son intérêt pour la jeunesse

L’attaquant des Lions indomptables n’hésite pas à apporter du sourire aux jeunes de son pays. Dernier acte fort, le don de 10 millions de FCFA à ses compatriotes de Chine sous la menace du Coronavirus.

Profitant de la suspension du championnat chinois de football à cause du virus, l’international camerounais en séjour au pays a fait don de 10 millions de francs CFA (16 000 $ ou 13 000 £) aux étudiants camerounais vivant dans les régions de Chine frappées par l’épidémie de coronavirus.

L’enveloppe a été remise cette semaine lors d’une audience chez le ministre délégué aux Relations extérieures du Cameroun. « Cet argent est destiné à aider les ressortissants camerounais vivant en Chine, en particulier les étudiants (…) Il est important que nous nous réunissions dans de telles périodes et que nous montrions un tel soutien et un tel amour aux nécessiteux (…) Nous voulons que plus de Camerounais à travers le monde tendent la main et soutiennent non seulement leurs compatriotes mais aussi la Chine en tant que nation », a invité le meilleur joueur de la CAN Gabon 2017.

Ce n’est la première fois que le joueur de Henan Jianye s’illustre par un tel acte de générosité. En juin 2019 en effet, l’attaquant de 24 ans avait fait un don de 20 millions de FCFA pour équiper le lycée technique polyvalent et agricole de Yabassi (Voir photo ci-dessus). A travers ce don, Mougang Bassogog déclarait son vœu de promouvoir l’éducation en général et l’entrepreneuriat en particulier.

Une manière pour lui qui n’a pas pu poursuivre ses études, de donner cette chance à ses compatriotes. « Oui, c’est vrai que je n’ai pas eu la possibilité de faire de grandes études, mais je pense qu’il faut que je donne de l’opportunité aux jeunes camerounais de rêver. Par ailleurs, j’aimerai que la langue chinoise soit enseignée dans nos écoles. C’est l’une des langues les plus importantes au monde. Pour moi qui vis en Chine, je pense que ce sera une bonne chose d’enseigner cette langue», avait-t-il exprimé au ministre de l’Éducation secondaire.