Cameroun : Christophe Guilhou appelle à anticiper la croissance des villes

L’ambassadeur de France encourage les décideurs camerounais et africains à mettre l’accent sur la planification afin d’endiguer la progression des villes.

Le nouvel ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou, s’est exprimé mardi sur la problématique des villes durables. Dans un discours prononcé devant des représentants du Maroc, du Niger, du Ghana, de la Côte d’Ivoire – en prélude au sommet Afrique-France de juin 2020 – l’ambassadeur de France a lancé un appel à penser le développement des villes.

« L’idée c’est de travailler sur la planification. Une grande partie du développement de l’Afrique dans les prochaines années va se faire à travers le développement. Les villes vont prendre de plus en plus d’importance. Il faut que tous les décideurs prennent conscience qu’il faut anticiper cette croissance des villes », a déclaré Christophe Guilhou au cours d’une réception dans sa résidence à Yaoundé.

La sortie du diplomate survient marge de la 3e Conférence internationale sur la mobilité urbaine « MobiliseYourCity » ouverte mardi à Yaoundé sur le thème : « Transformer la mobilité pour des villes plus vivables, inclusives et sobres en carbone ».

L’initiative MobilizeYourCity est implémentée depuis la Cop 21 avec pour objectif d’accompagner les pays en développement dans la planification d’une mobilité urbaine soutenable ; ce qui devraient permettre de résoudre des problèmes d’embouteillages, mauvaise qualité de l’air, accidents de la route, entre autres, souvent à de mauvais systèmes de transports dans les grandes métropoles

« Pour l’instant, ce sont des échanges. Tout le monde est en train de regarder ce que font les uns et les autres et on verra quelles vont être les conclusions des principaux enseignements qu’il faut en tirer. L’ambition qu’on a nous, c’est faire remonter des solutions de partout, de la société civile, des responsables, d’échanger, de comparer et essayer ensuite, si la solution est bonne de généraliser ça ailleurs en fonction des particularités des villes et pays », explique le diplomate au sujet des assises de Yaoundé.

La France soutient le programme Mobilize Your City. Elle apporte par conséquent son appui à des pays membres tel que le Cameroun en faveur duquel de nombreux accords de coopérations ont été signés ces dernières années. A travers l’Agence française de développement, elle a appuyé la conception des plans directeurs d’urbanisme et d’occupation des sols pour les Communautés urbaines de Yaoundé et Douala. D’autres accords lient la ville de Douala à la ville française de Bordeaux autour des travaux d’aménagement au quartier Makepe-Missoke et de l’appui technique à la Socatur, la société de transport interurbain.