Cameroun : chute des exportations de banane en novembre

Les exportations de banane ont dégringolé au mois de novembre où elles se sont élevées seulement à 17 137 tonnes contre 29 747 tonnes le mois précédent, selon un comptage obtenu mardi auprès de l’Association bananière du Cameroun (ASSOBACAM).Cette baisse des exportations de banane de plus de 12610 tonnes représente à peu près la production mensuelle de la Cameroon development coporation (CDC). Ce mastodonte du secteur dont les plantations se trouvent dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest a dû cesser, en septembre dernier, ses exportations à cause de la crise sécuritaire dans cette partie du pays.

La Cameroon development coporation emploie 22 000 personnes mais sa situation actuelle inquiète son top management dont Franklin Ndjié, le directeur général qui, dans une récente note adressée à son personnel, a souligné que la compagnie fonctionne seulement avec 20 % de ses potentialités.

Ainsi, ce sont les Plantations du Haut Penja (PHP), leader local de la filière, qui assurent à plus de 90 % les exportations. Cette entreprise a exporté 15 821 tonnes de banane en novembre dernier. De son côté, Boh Plantations (BP) a mis sur le marché international 1 316 tonnes.

Selon l’Association bananière du Cameroun, l’on ne devrait pas s’attendre à une embellie rapide des exportations tant que la CDC, le deuxième acteur du secteur, ne se serait pas redressée.