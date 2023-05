Cameroun : Clémentine Nkweta Salami promue dans le système des Nations-Unies

Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a annoncé ce mardi 2 mai 2023 la nomination de la camerounaise au poste de Représentante spéciale adjointe pour le Soudan.

Clémentine Nkweta Salami aura pour principale mission d’agir auprès de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS). Elle sera également Coordonnatrice résidente et Coordonnatrice de l’action humanitaire des Nations Unies au Soudan. Mme Nkweta-Salami succède à Mme Khardiata Lo N’Diaye, du Sénégal, à qui le Secrétaire général exprime sa gratitude pour son dévouement.

Mme Nkweta-Salami arrive à ce poste avec 30 années d’expérience dans les affaires humanitaires et la protection, principalement sur le terrain. Au cours des trois dernières années, elle était Directrice du Bureau régional pour les régions de l’Afrique de l’Est, de la Corne de l’Afrique et des grands lacs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), chargée d’apporter une orientation stratégique, un appui et un contrôle à 11 bureaux de pays du HCR.

Auparavant, elle a été représentante du HCR en Éthiopie, Représentante régionale en Afrique australe, représentante au Burundi et cheffe de l’inspection au bureau de l’inspecteur général au siège du HCR à Genève. Elle a également occupé des postes sur le terrain avec le HCR en République-Unie de Tanzanie, en Sierra Leone et en Guinée.

Mme Nkweta-Salami est titulaire d’une maîtrise en droit des sociétés et droit commercial de l’University College de l’Université de Londres, d’une licence en droit de l’Université de Warwick et d’une licence en sciences sociales, sociologie et sciences politiques de l’Université d’Ottawa. Mme Nkweta-Salami est avocate aux barreaux d’Angleterre et du Cameroun.