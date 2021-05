Ils ne figurent pas dans la liste des 28 joueurs convoqués le 18 mai 2021 pour disputer des matchs amicaux dont l’un contre le Nigeria le 4 juin prochain.

Clinton Njie, présent lors des deux derniers matches face au Cap-Vert (perdu 3-1) et au Rwanda (0-0) n’a pas été convoqué pour les matchs amicaux en vue. Le joueur de Dynamo Moscou n’avait pas montré grande chose durant ces rencontres comptant pour la fin des éliminatoires de la CAN 2021. Lui qui avait inscrit un magnifique but lors de la dernière rencontre du Cameroun contre le Nigéria à la CAN 2019 (2-3), sera absent pour le match amical programmé dans les prochains jours.

Tout comme Vincent Aboubakar, toujours convalescent, et Harold Moukoudi blessé en Ligue 1 française. Contrairement au gardien de but Devis Epassy, les défenseurs Billong JC et Duplexe Tchamba, les milieux de terrain, Yvan Neyou et James Léa-Siliki qui font leur entrée chez les Lions.

Au rang des comeback, les attaquants, Éric Maxime Choupo Moting, Christian Bassogog et Ignatius Ganago (longtemps blessé), le gardien de but Blondel Nounkeu.

Le Cameroun affrontera le Nigéria le 4 juin prochain et est actuellement à la recherche d’un second adversaire.

Voici la liste des 28 appelés