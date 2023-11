Cameroun : clôture du Festival de l’intelligence économique francophone

Venus des 4 coins du monde, les festivaliers de cette 2ème édition du FIEF, sont rentrés avec une très grande richesse. Ces ambassadeurs des pays membres de la francophonie ont consignés des recommandations dans un »livre blanc », de 242 pages publié aux éditions Skema publika.

Un livre riche et varié qui a été préfacé par le ministre chargé de l’économie, Alamine Ousmane Mey et sous l’encadrement du commissaire du FIEF (Festival de l’intelligence économique francophone) et président du CAVIE, Guy Gweth.

« Doper la compétitivité des territoires francophones » est le thème de cette 2ème édition du FIEF qui s’est déroulé ce jeudi 02 novembre 2023, au Sofitel Mont Fébé Hôtel de Yaoundé. Cette rencontre a connu la participation de personnes venues d’horizon diverses. Des personnes qui ont pour enjeux de renforcer la compétitivité des territoires des pays francophones ce qui va permettre d’attirer les investisseurs étrangers.

Ainsi crée est en 2015, le Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE) est représenté dans 38 pays du globe. C’est est une plateforme d’échange qui permet d’attirer, de sensibiliser à l’attention des décideurs publics, privés, les organisations internationales (ONU, UNICEF etc) des méthodes et outils innovantes auxquels vont se doter les entreprises. Lors de cette journée de travaux au Sofitel Mont Fébé, le FIEF sera constitué de 5 panels d’échanges.

Les principaux thèmes à l’ordre du jour sont : les enjeux de l’intelligence territoriale dans l’espace francophone, attirer les investisseurs publics et privés sur les territoires francophones, défendre et promouvoir les territoires francophones à l’international. Ces échanges ont connu la participation des représentants des institutions partenaires du CAVIE. A l’instar du MINEPAT, MINDDEVEL, La Mairie de ville de Yaoundé.

Ces différentes institutions ne pouvaient pas être en reste dans la mesure où l’Afrique francophone devient un acteur important dans la chaîne de l’intelligence économique. En dehors de ces institutions nationales, nous notons également la présence des autorités étrangères. A l’instar de l’ambassadeur de Tunisie au Cameroun, Karim Ben Becher, du Congo au Cameroun, Daniel Ngassiki.

Il faut noter que la première édition du FIEF s’est déroulée en Tunisie.