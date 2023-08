Cameroun-colère des enseignants : OTS énonce deux conditions de sortie de grève

Le mouvement On a trop supporté dans ses versions anglaise et française annonce la reprise de la grève dans une semaine.

Aux dires des membres du mouvement, la rentrée scolaire du lundi 04 septembre 2023 serait aussi la rentrée de la grève des enseignants du secondaire. Lancé depuis février 2022, le débrayage a presque paralysé le système éducatif au cours du mois qui suivait. La réponse du président de la République du 09 mars et les mesures prises par le gouvernement pour la rendre effective ont conduit à la suspension du mot d’ordre de grève.

Mais, selon les membres du mouvement, le gouvernement n’a pas respecté les « hautes instructions du président de la République », ses propres « promesses », et « manque de volonté de résoudre définitivement cette crise qui paralyse le corps enseignants », rappellent-ils à leurs collègues.

Pour autant, le mouvement décide de reprendre les opérations de grève. Le but est selon les membres, la « restitution » de leurs « droits bafoués et le retour à une éducation de qualité au Cameroun ». Cette phase de la grève qu’ils annonce sera « illimitée » et « ne pourrait être suspendue ou levée que si le gouvernement résout les deux points » de leurs revendications.

Ces deux points sont « la signature du statut spécial des enseignants » et « le paiement de toute la dette due aux enseignants pour toutes les promotions, toutes rubriques confondues », peut-on lire dans une correspondance du mouvement adressée à tous les enseignants du Cameroun.