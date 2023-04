Cameroun : Comeci va rembourser en partie ses clients après 5 ans d’attente

La liquidatrice de cette microfinance sous administration provisoire depuis 2018, annonce l’opération de remboursement de certains créanciers.

Une annonce publiée ce 13 avril par la nouvelle liquidatrice Djodju Enchei Ida invite les créanciers « dont les montants sont compris entre FCFA 1000 et 499 999 et qui ont produit leurs créances, à se présenter aux agences de la First Trust », une autre microfinance. Les guichets retenus pour cette opération de remboursement sont situés à Douala (Akwa) ; Yaoundé (Nlongkak) ; Bafoussam (sur la route de Foumbam) ; Bamenda (Commercial Avenue).

Une nouvelle qui ne satisfait pas l’ensemble. En effet, l’opération ne concerne qu’une catégorie de clients Comeci. Toutes les personnes disposant des créances égales ou supérieures à 500 000FCFA sont exclues.

Par ailleurs, les personnes retenues recevront moins de la moitié de leurs dus. Ce, alors que les opérations de déclaration de créances avaient déjà abouti à une soustraction des montants déposés par les épargnants. Comeci ne reconnaissait qu’une partie de l’épargne. Pour certains, la coupe était de l’ordre de 20%. Pour passer à la caisse, la liquidatrice précise qu’il sera alloué seulement « 30% à chaque épargnant pour solde de tout compte ». Cette clause est justifiée par « la modicité de la trésorerie ». Soit, la faiblesse des ressources disponibles.

C’est le 16 janvier 2018 que la Cobac a décidé de mettre cette microfinance camerounaise sous administration provisoire « au regard de la situation financière et prudentielle critique de la Comeci et compte tenu de l’incapacité de ses dirigeants sociaux à restaurer la solvabilité de cet établissement ». La Cobac a alors désigné, à l’époque, un administrateur provisoire en la personne de Bernard Mvogo, pour un mandat de six mois.

Selon cet administrateur provisoire, Comeci a perdu 8,281 milliards de FCFA au cours de l’exercice 2017, soit près de huit fois son capital social.