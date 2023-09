Cameroun : comment améliorer le taux d’emploi sur le continent

Le comportement du marché du travail en Afrique est au centre d’une réflexion depuis le 11 septembre à Yaoundé, où 35 conseillers emploi renforcent leurs compétences.

Ils sont issus de 12 pays africains et sont réunis dans la capitale camerounaise, pour participer à une session de formation dont l’objectif est de dynamiser le marché du travail. Organisée par l’Association africaine des services d’emploi (AASEP) du 11 au 21 septembre 2023 à Yaoundé, la 6ème session de formation des Conseillers emploi des services publics d’emploi membres de l’AASEP, vise à renforcer les compétences des conseillers emploi dans leur relation avec les entreprises afin de rendre l’intermédiation plus efficace.

Selon Newsducamer, pendant cette formation, les participants vont s’approprier des dispositifs complets de méthodes pédagogiques interactives basées sur des mises en situation réelle. Cette approche immersive permet aux conseillers emploi de développer une meilleure compréhension des attentes et des spécificités des entrepreneurs, tout en s’appuyant sur des normes internationales telles que celles définies par l’Organisation mondiale du travail.

Le constat d’un déficit de compétences dans les domaines clés du métier de conseiller emploi est réel, et il est essentiel de s’adapter en permanence aux évolutions du marché du travail. Camille Moute à Bidias, Directeur général du Fonds national de l’emploi (FNE) et président d’honneur de l’ASEP, souligne que le marché du travail est dynamique et en constante mutation, tant au niveau des métiers que des acteurs qui le composent. Ainsi, les conseillers emploi doivent être constamment adaptés pour révéler les talents des demandeurs d’emploi et favoriser leur intégration sur le marché du travail.

L’intermédiation joue un rôle fondamental dans la régulation du marché du travail. Elle permet de comprendre les besoins du marché et de faciliter l’accès à l’emploi pour ceux qui seraient autrement exclus. Thierry Huort, représentant du Secrétaire général de l’Association mondiale des services publics d’emploi (AMSEP), souligne l’importance de cette formation pour maintenir les conseillers emploi en éveil et leur permettre d’être plus efficaces dans leur mission. La présence de participants venus de plusieurs pays témoigne de l’engagement des services publics d’emploi africains à soutenir l’économie et à répondre aux besoins de la jeunesse en matière d’emploi.