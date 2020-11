Cameroun : comment le RDPC veut contrer les mécontentements dans le Grand nord

De grandes conférences régionales vont être organisées dès janvier 2021 pour vendre aux populations des régions septentrionales, les acquis du Renouveau.

Le « Très honorable » Cavaye Yéguié Djibril, président de l’Assemblée nationale du Cameroun, a envoyé une mission de hauts dignitaires politiques de la région de l’Extrême-nord rencontrer d’autres grosses légumes des régions de l’Adamaoua et du Nord.

Conduite du 23 au 27 octobre 2020 par le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye, la mission s’est rendue à Ngaoundere pour rencontrer Alhadji Mohamadou Abbo Ousmanou, chef de la délégation permanente du Comité central du RDPC pour l’Adamaoua, puis à Rey Bouba afin d’y être reçue par le Lamido AboubakarI Abdoulaye, lui aussi patron du RDPC pour le Nord.

Objet de cette descente secrète : « appeler et associer les trois chefs de délégation permanente régionale du Grand Nord afin de relancer l’exhortation des populations du septentrion à se remobiliser et à renforcer leur cohésion et l’union sacrée en fidélité et loyalisme au président de la République son excellence Paul Biya », peut-ont lire dans le rapport du chef de mission, le 4 novembre dernier.

L’initiative de Cavaye Yéguié Djibril vise à « relancer la remobilisation des populations septentrionales en cette période sensible marquée par des velléités de déstabilisation et de troubles à l’ordre public venant tant de l’intérieur que de l’extérieur ».

Ceux qui font perdre le sommeil à l’élite des régions septentrionales, c’est le mouvement « 10 millions de Nordistes » et « Les communautés du Grand Nord (CGN) », qui d’après les membres de cette mission, instrumentalisent « la profondeur des frustrations et des revendications des populations liées à l’étendue des demandes sociales non satisfaites ». Ce qui pourrait à terme « amener les populations à se soulever contre le régime en place », constate le rapport.

Pour ne pas laisser les militants succomber aux chants des sirènes de ces mouvements, le RDPC dans les régions septentrionales compte relancer « des opérations de remobilisation par la tenue des conférences régionales de haut niveau au chef-lieu de chaque Région ».

D’abord prévus du 2 au 4 novembre 2020, ces meetings ont été renvoyés à janvier 2021, ceci « au regard de la profondeur des problèmes soulevés lors de la mission ». Ce qui nécessite qu’un « temps de préparation s’est avéré nécessaire pour éviter tous risques d’échecs ».

L’un des thèmes de ces rencontres mettra l’accent sur les projets du Renouveau de Paul Biya pour les régions du Grand Nord.

Malmenée par une jeunesse qui se lasse de plus en plus de son élite, la vieille garde du septentrion tente de reprendre la main. La poussée du MRC, notamment dans l’Extrême-nord, le mouvement « 10 millions de Nordistes » ou encore « les communautés du Grand Nord » rassemblent une nouvelle génération désabusée et impatiente de jouer les premiers rôles.