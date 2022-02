Cameroun : concertation sur l’entrepreneuriat jeune

Il s’agit d’un cadre de réflexion visant à encourager et encadrer les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat. L’initiative est portée par l’organisation des Entreprises Africaines, Odea.

L’organisation des entreprises africaines, Odea vient de tenir son assemblée générale. La rencontre a eu pour cadre le Centre international de l’Artisanat de Yaoundé, CIAY.

Il est question par cette assemblée générale de revoir à la loupe les objectifs assignés à l’organisation. C’est aussi le prétexte d’étudier davantage les moyens d’accompagnement pour des jeunes lancés dans l’entrepreneuriat.

Pour l’organisation, le climat des affaires en Afrique aujourd’hui a besoin des jeunes capables d’informer, de former et d’outiller les entrepreneurs. C’est donc l’occasion pour eux d’œuvrer à rassembler tous les chefs d’entreprise, les opérateurs économiques et les startupeurs.

Un objectif qui est bien expliqué par le Président fondateur de l’organisation des entreprises africaines, Jean Brice Mani Zang, « autour d’un idéal commun afin de pouvoir être près de tous ceux-là qui ont l’idée de créer une entreprise, de les accompagner dans l’implémentation ».

Être près d’eux se matérialise comme ils ont préconisé lors de l’AG par l’apport ou simplement une assistance avec des spécialistes en rapport avec le domaine de travail. Ceci permet et facilite un boost de l’environnement entrepreneurial.

Et pour davantage encourager les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat, l’Odea a obtenu la bénédiction du gouvernement.

Elle travaille avec une kyrielle de structures étatiques et non étatiques. On retrouve parmi celles-ci le ministère dédié aux petites et moyennes entreprises.

Sont partenaires, l’Observateur des Affaires Africaines, Africa développement Solution, JPO, CIAY et Global leed Invest entre autres.

C’est l’une des raisons pour lesquelles, le ministère n’a pas manqué de se faire représenter à cette rencontre. Cela s’est fait par l’entremise de Schouame Cyrille, le Chef de service de la diffusion de la culture d’entreprise au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises.

Il n’a pas manqué de réitérer l’accompagnement de son ministère : « notre présence à cette Assemblée Générale, c’est pour encourager L’Odea qui est un acteur de l’écosystème entrepreneurial au Cameroun ».

le Chef de service poursuit en soulignant « nous voulons continuer à apporter notre modeste contribution à l’amélioration du climat des affaires, à la compétitivité de nos PME et aider tous les porteurs d’idées, des projets ou bien des entreprises qui sont déjà mises en place à créer des emplois, à augmenter leurs chiffres d’affaires».

L’Odea avec ses 413 membres en Afrique, se donne pour créneau d’être une organisation qui rassemble en son sein des entrepreneurs, des opérateurs économiques et chefs d’entreprises africains. Une démarche qui vise à faire rayonner le visage économique du continent.