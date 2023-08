Cameroun : Congelcam s’oppose au contrôle sanitaire de ses chambres froides

Dans une correspondance qui date du 24 Août 2023, le Ministre de la Santé publique dénonce le refus catégorique de l’entreprise Agro-alimentaire Congelcam de faire inspecter ses chambres froides.

Sylvestre Ngouchinghe et ses poissons restent d’actualité. Le ministre de la Santé a dénoncé à travers un communiqué le refus du chef de Congelcam de contrôler ses chambres froides. « Monsieur le PDG, Le rapport de la mission d’inspection et de contrôle effectué par les équipes techniques du Ministère de la Santé à la RTC fait état des températures de conservation non satisfaisante des produits halieutiques importés par votre société. Y faisant suite, j’ai instruit une mission d’évaluation des capacités de conservation de vos chambres froides ainsi que des prélèvements d’échantillons pour analyse microbiologique et Physico-chimique », souligne Manaouda Malachie.

Sauf que, « il m’a été rapporté un refus catégorique à cette inspection. En rappel à la législation alimentaire au articles 8 et 20 de la loi 2018 portant loi-cadre sur la sécurité sanitaire des aliments, vous êtes tenue de vous soumettre sous huitaine à l’inspection et au contrôle sanitaire de vos installations et produits alimentaires mis à la consommation humaine sous peine de sanctions administratives et/ou pénale », dénonce la note du ministre.

Cette note intervient alors que depuis le mois de juin, Congelcam et le Port de Douala se tirent les coudes à causes des conteneurs de poissons avariés. Pour le dernier cas, le principal importateur de produits halieutiques au Cameroun a, en date du 2 août 2023, fait débarquer au port de Douala-Bonabéri, une cargaison qui a séjourné 3 mois au Terminal de Lomé auTogo. Des produits à majorité impropres à la consommation, parce qu’étant déjà en état de putréfaction avancée.

981 conteneurs dont 57 frigorifiques dégoulinant exhalant une forte odeur de putréfaction prêts à être débarqués pour les espaces de stockage de l’importateur Congelé du Cameroun (Congelcam) et les marchés. Sans doute la raison de cette initiative de contrôle sanitaire qu’a voulu initier le ministre de la santé publique.