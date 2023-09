Cameroun-Congrès du SDF : Joshua Osih face à deux adversaires

En vue du congrès électif prévu les 27, 28 et 29 octobre prochains, trois prétendants sont en lice pour occuper le poste de président national du Social democratic front.

Dans un mois, les militants du Social democratic front (Sdf) connaitront leur nouveau leader. Son élection aura lieu au cours du congrès de la formation politique qui aura lieu, selon le calendrier du parti, à la fin du mois d’octobre prochain. Tandis que l’échéance approche, les trois membres du parti ont soumis leurs candidatures au Comité national exécutif avant l’expiration fixée au 24 septembre dernier, de la période consacrée à la recevabilité des candidatures. Gordon Zama, Jester Shewa et Joshua Osih vont s’affronter pour le fauteuil présidentiel du parti.

Le dernier, plus connu du grand public, est l’actuel président provisoire. Le directoire du Sdf l’a coopté à la suite du décès et de l’inhumation du chairman Ni John Fru Ndi, l’ancien opposant historique de Paul Biya, alors qu’il occupe le poste de vice-président. Député du Sdf, Joshua Osih aura travaillé pendant de longues années aux côtés de l’ex-chairman, lequel a permis qu’il soit investi comme candidat du parti à la présidentielle du 9 octobre 2018.

De plus en plus proche du chairman qu’il a assisté jusqu’aux derniers instants de sa vie terrestre, Joshua Osih s’est attiré l’opposition d’un groupe de cadres et militants se réclamant du Sdf originel. Regroupés dans le G27+, les 34 membres du Sdf ont saisi la justice de quatre recours pour annulation des décisions du Comité exécutif national et du chairman. Ils ont écopé d’une exclusion définitive du parti. Depuis lors, cette résistance au processus de désignation de Joshua Osih à la tête du parti a été écartée, ou sinon fragilisée.

Gordon Zama, candidat à la présidence du Sdf, est convaincu que son potentiel pourra le conduire au sommet du parti. Ancien chef de la circonscription du Fako dans la région du Sud-Ouest, le candidat se prépare à battre Joshua Osih au vote.

Tout comme lui, Jester Shewa de la circonscription du Donga-Mantung dans le Nord-Ouest, il compte remplacer le chairman Ni John Fru Ndi au fauteuil de président du parti. Député suppléant du parti durant la dernière mandature, il s’appuie sur son expérience acquise en cheminant avec l’ancien député du Sdf Cyprien Awudu Mbaya. Depuis le mois d’août dernier, Jester Shewa a annoncé son intension d’être candidat avec comme projet impulser un nouveau souffle à la tête du parti et inciter les deux tendances de la formation politique à laquelle il appartient à la réconciliation.

Le scrutin qui aura lieu au cours du congrès saura départager les candidats. Mais avant, le Sdf va renouveler les dirigeants des démembrements régionaux du parti dans le Littoral et à l’Ouest. Ces élections internes au niveau régional sont prévues le samedi 30 septembre 2023.