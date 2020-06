Cameroun: constitution d’un collectif « Justice for Wazizi »

Par le Syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC) et l’Association camerounaise des journalistes d’expression anglaise (Cameroon Association of English Speaking Journalists, Camasej)

Déclaration conjointe SNJC-CAMASEJ à propos du décès de Samuel Wazizi

Les organisations nationales des journalistes SNJC et CAMASEJ ont appris avec indignation, le décès de leur camarade Samuel Ajiekah Abuwe alias « Wazizi » alias « Halla Ya Matta » Journaliste à la Chillen Muzik and Television (CMTV) de Buea.

Interpellé le 2 août 2019, notre confrère a été incarcéré dans les locaux de la police de Muea avant d’être exfiltré pour une destination inconnue. Son décès serait survenu à l’hôpital militaire pendant cette détention préventive au secret.

Le SNJC et CAMASEJ annoncent la constitution d’un collectif « Justice for Wazizi » sur ce décès.

Ce collectif, tout en s’inclinant devant la disparition tragique de ce confrère, adresse ses condoléances à sa famille nucléaire.

Le collectif, exige la constitution d’une commission d’enquête nationale pour faire toute la lumière sur cette mort, et demande que soit communiqué à la famille et à l’opinion : le lieu, la date exacte, l’endroit où se trouve la dépouille ainsi que les circonstances de ce décès au plus tard le 4 juin 2020 à 18 heures.

Devant une telle inhumanité et barbarie, le collectif :

– Condamne fortement et catégoriquement cet assassinat de trop perpétré sur un journaliste.

– Dénonce ce comportement revanchard du pouvoir et de l’armée sur le journaliste.

– Rappelle que nous sommes en présence d’une violation de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, partie intégrante de la Constitution du Cameroun, dans ses articles 3, 5 et 11 qui stipulent :

– S'offusque du silence gardé par les autorités, donnant ainsi un blanc-seing aux auteurs de ce crime crapuleux.

Prenant le peuple, l’opinion nationale et internationale à témoin, le collectif, scandalisé par le silence de toutes les institutions, exprime une énergique protestation et en appelle à tous les journalistes et les professionnels de la communication à agir pour condamner cet assassinat de trop et à rester mobilisé pour des actions. Car trop c’est trop.

Fait à Douala, le 3 juin 2020

(è) Denis Nkwebo, président national du SNJC (+237 677681034)

Viban Jude, président national de CAMASEJ (+237 670642926)