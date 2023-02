Cameroun-contentieux pré-électoral : huit recours introduits au Conseil constitutionnel

Le RDPC, l’UPC, la JDC ont déposé des requêtes au greffe du juge du contentieux avant l’élection des sénateurs du 12 mars 2023.

Les trois partis politiques ont déposé huit recours au Conseil constitutionnel avant la date fixée jeudi 09 février 2023 à minuit. L’Union des populations du Cameroun (Upc) demande par ses requêtes au Conseil constitutionnel de reconsidérer la décision du Conseil électoral qui rejette ses listes de candidature dans les régions du Nord-Ouest, de l’Ouest, du Littoral, de l’Adamaoua et du Centre. A l’issue de la publication des listes de candidats retenus, le parti politique a été écarté de la course pour la raison que des personnes avoir déposé des listes investies par trois leaders distincts à savoir Baleguel Nkot, Habiba Issa et Michel Eclador Pekoua.

Un membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) a saisi le Conseil constitutionnel pour l’informer de son éviction comme tête de liste dans la région de l’Ouest. Pour Ahmadou Ahidjo, candidat suppléant du Rdpc, Elecam n’a pas respecté le code électoral en admettant une liste qui ne respecte pas la composante sociologique de la région. La liste qu’elle a validée comporte sept candidats titulaires dont six sont originaires des ethnies bamileke et bamoun. Les Tikar, Mbororo et Mbos sont exlus.

Le 07 février à la suite de la publication des listes acceptées, le parti Jeunesse démocratique du Cameroun (Jdc) a déposé des requêtes au Conseil constitutionnel. Il conteste dans l’une des requêtes le rejet de sa liste de candidature dans la région du Centre. Dans l’autre requête, Jdc demande l’invalidation des listes de candidature du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) et du Front démocratique du Cameroun (Fdc) dans la même région.