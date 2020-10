Cameroun : les contrats renversants d’Eric Maxim Choupo-Moting

Arrivé il y a deux ans au PSG, à la surprise générale, l’international camerounais de 31 ans vient de créer de nouveau la surprise en s’engageant ce lundi 5 octobre pour deux ans avec le champion d’Europe en titre, le Bayern Munich

Une nouvelle destination inattendue pour Eric Maxim Choupo-Moting. Alors que le PSG lui proposait une saison de plus, il avait décidé de refuser l’offre. Alors que l’on se demandait encore où il évoluera le natif de Hambourg la saison prochaine, l’on apprend de nombreuses sources officielles qu’il s’est engagé avec… le Bayern Munich. Une destination inattendue pour celui qui était libre de tout contrat depuis la fin de son bail à Paris.

Avec la signature de ce nouveau contrat, l’on comprend mieux pourquoi le capitaine des Lions indomptables avait demandé et obtenu de son sélectionneur Antonio Concecao de ne pas faire partie de la liste des joueurs du Cameroun devant affronter le Japon le 9 octobre prochain à Utrecht au Pays-Bas. A l’heure de la clôture du marché des joueurs en Europe (ce 5 octobre 2020 à minuit), il avait alors évoqué comme raison son souci de mieux analyser les différentes offres.

A la fin, grâce à l’habileté de son père Just Choupo-Moting qui est par ailleurs son agent, le FC Bayern a accepté de donner à Choupo-Moting ce que le PSG lui avait refusé, à savoir un contrat qui ne soit pas que d’une seule année. Le joueur et le club bavarois se sont en effet mis d’accord pour un contrat de deux ans, soit la durée que souhaitait le Germano-Camerounais pour rester à Paris. En Bavière, il arborera le dossard N° 13, son numéro fétiche. Son salaire n’a pas été révélé. Au PSG, il touchait 300 000 euros brut mensuels.

Au Bayern, il devra être régulier

Héros du quart de finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Atalanta Bergame (2-1) , Eric Maxim Choupo Moting s’était vu proposer plusieurs offres le mois dernier, dont une prolongation par le club de la capitale française mais les discussions n’ont pas abouti, alors qu’il était fortement demandé par les leaders de clubs. Malgré ses performances en dents de scie, il était très aimé par les supporters parisiens qui n’hésitaient pas à entonner des chansons en son honneur.

Formé au Hambourg SV, sa ville natale, Choupo-Moting y fait ses premiers pas professionnels avant d’être prêté à Nuremberg. Il se révèle sous les couleurs de Mayence entre 2011 et 2014. Parti jouer pour Schalke 04, l’attaquant confirme les espoirs placés en lui. En 2017, il s’en va pour la première fois à l’étranger, à Stoke City en Angleterre, mais le club est relégué dès la première saison. Libre de tout contrat, il rejoint en 2018 le Paris saint Germain

En équipe nationale, il compte plusieurs sélections dans les équipes de jeunes avec Allemagne; mais en 2010, bien conseillé son père, il choisit de jouer pour l’équipe du Cameroun dont il est le capitaine depuis 2018. Avec la sélection nationale, il a déjà participé à deux phases finales de Coupe du monde (2010 et 2014) et deux Coupes d’Afrique des nations (2015 et 2019). En 56 sélections, il a inscrit 15 buts.

Son style de jeu est connu. Eric Choupo-Moting est un attaquant polyvalent, principalement utilisé sur le côté gauche ou dans un rôle de neuf et demi. Il est technique, mais un peu lent. Il a un bon jeu de la tête et tactiquement il est assez intelligent. Sur le plan technique et de l’intelligence de jeu, il sera au niveau du Bayern, mais ce qui lui manquera peut-être c’est la régularité.