Cameroun-contrebande : 12 000 litres de carburant saisis à l’Est

Un important stock des produits pétroliers saisi dans la localité de Tongo Gadima sur la Nationale N°1 axe Bertoua – Garoua Boulay le 07 octobre 2022.

12 060 litres de carburant de contrebande, « tous produits confondus », ont été saisis dans la région de l’Est a annoncé le Minee.

Les produits saisis ont été déposés à la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP), la structure assurant le stockage et la distribution en produits pétroliers sur l’ensemble du territoire national. Selon les experts du Minee, la fraude et la pollution des produits pétroliers font perdre près de 50 milliards de FCFA par an à l’économie camerounaise. Pour inverser la courbe, les brigadiers du Minee multiplient les descentes dans des points de vente illicites de carburant.

« Tôt dans la matinée du vendredi, 07 octobre 2022, la Brigade Nationale de Lutte contre la Fraude des produits pétroliers a effectué une descente musclée dans la Région de l’Est et plus précisément dans la localité de Tongo Gadima. Les contrebandiers, surpris à leur réveil par la présence des brigadiers du MINEE et une impressionnante délégation des éléments des Forces de Défense et de sécurité, ne savaient plus à quel saint se vouer ».

« Immédiatement, une fouille systématique des zones suspectes, des magasins et même de certains domiciles va être opérée. Ce qui permettra aux Inspecteurs Assermentés du MINEE de trouver une importante quantité des produits pétroliers de contrebande », a écrit le ministre de l’Eau et de l’Energie sur sa page.