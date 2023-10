Cameroun-contrebande: 1920 cannettes de bières saisies

La Douane camerounaise l’a annoncé ce 30 octobre 2023.

« 80 palettes contenant au total 1920 cannettes de bières de marque « 33 Export » ont en effet été saisies en fin de semaine dernière par les éléments de la Gendarmerie Nationale, en appui à ceux de la Zone 2 de l’Opération HALCOMI III« , a nnoncé la Douane. La saisie est intervenue au cours d’une suspicion démontée rapidement par le scanner mobile de la Gendarmerie Nationale.

« Logée dans les soutes de deux bus de transport en commun à destination de Yaoundé, la cargaison serait importée en contrebande du Nigéria. Elle est stockée actuellement dans les magasins de l’ancien Secteur des Douanes du Centre, en attendant le bouclage de la procédure contentieuse. La Gendarmerie Nationale et l’Administration des Douanes se complimentent à la suite de cette deuxième prise en moins d’un mois de collaboration sur les axes routiers. C’est aussi cela la communauté nationale de défense et de sécurité« , souligne l’institution.

Pour rappeln le Nigéria est l’un des pays dont le flux et le volume des échanges sont importants avec le Cameroun. Via les régions du Sud-ouest et du Nord-ouest, plusieurs marchandises et denrées issues majoritairement de la contrebande pénètrent le territoire Camerounais. Par exemple, les autorités ont révélé qu’au cours de la campagne 2022-23, l’Etat a perdu environ 70 milliards de FCFA en raison des exportations frauduleuses de fèves de cacao, principalement vers le Nigéria, couplées à la taxe de sortie de 10 % récemment imposée sur les exportations.