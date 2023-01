Cameroun-contrebande : 26.000 litres de carburant saisis

Le butin a été saisi au Nord-Ouest, une des régions théâtre depuis plusieurs années de la crise anglophone.

La douane camerounaise a encore fait une saisie. 104 fûts de carburant de contrebande ont été interceptés dans la région du Nord-Ouest et transmis à la Délégation régionale de l’Eau et de l’énergie pour expertise. « Le butin a été transmis à la Délégation régionale de l’Eau et de l’énergie, pour expertise et vente aux enchères. Un procès-verbal de saisie a été rédigé et transmis », annonce les responsables des Douanes locaux.

Le 5 janvier 2023, 36.000 litres de produits pétroliers de fraude ont été saisis à Douala par les éléments de la Zone 1 de l’opération Halcomi III. Le lendemain, la Brigade Mobile des Douanes d’Ekok, a saisi 159.430 produits pharmaceutiques de contrebande, 340.000 cigarettes non estampillées et 504 kilogrammes d’emballages plastiques non biodégradables.

Aussi, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2023, les éléments de la Zone III de la Mission Halcomi lll ont saisi deux camions de sucre importé en contrebande à Maltam (Extrême-Nord) et 2610 téléphones portables à Garoua sans documents justificatifs d’achat ou de dédouanement.

Cette saisie survient alors que ce 9 janvier 2023, de nombreux automobilistes et autres propriétaires de motocyclettes de la ville de Yaoundé ont dû garer leurs engins, faute de super dans les stations-service. Les plus téméraires confessent avoir parcouru trois, voire quatre stations-service avant de se faire servir le précieux produit.

Cette pénurie vient s’ajouter à celle du pétrole lampant, qui a disparu depuis plusieurs semaines dans de nombreux points de vente de la capitale camerounaise. Elle est en réalité visible depuis le week-end.