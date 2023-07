Cameroun-contrebande : 340 casiers de Malta Guinness en provenance du Nigéria saisis

Cette importante saisie a été réalisé par la Brigade Commerciale des Douanes d’Idenau.

Grâce à un renseignement, les éléments de la Brigade commerciale des Douanes d’Idenau ont procédé à une importante saisie de produits GUINNESS entre les mains des artificiers de la contrebande.

En provenance du Nigéria et à destination de plusieurs villes de la Région du Sud-Ouest, le butin est constitué de 340 casiers de Malta Guinness.

Entre les deux pays, la situation concernant la contrefaçon et la contrebande s’accentue. Pour la plus récente, le Cameroun a interdit les exportations du Cacao vers le Nigéria à cause de la fraude. Le Cameroun évalue à 70 milliards de F CFA les pertes dues à ces exportations frauduleuses de la fève vers le Nigeria, à partir de la région du Sud-Ouest.

Au début de cette année 2023, un stock de 104 fûts de carburant de contrebande, soit l’équivalent de 26 000 litres avaient été alors saisis dans la région du Sud-Ouest. Quelques temps avant, un camion-citerne transportant 36.000 litres de produits pétroliers de fraude a été stoppé grâce à la vigilance des éléments de la Zone 1 de l’opération Halcomi III.

Au-delà du carburant et des plastiques biodégradables, le trafic des marchandises du Nigéria vers le Cameroun est aussi constitué du textile, fer à beton, produits pharmaceutiques, vins et spiritueux, produits brassicoles, drogue, cigarettes etc. D’après les services des Douanes Camerounaises, la contrebande fait perdre à l’État du Cameroun annuellement environ 200 à 250 milliards de FCFA. Le carburant, les vins et spiritueux et les produits pharmaceutiques, constituent 90% du volume marchandises de contrebande en provenance du Nigéria vers le Cameroun.