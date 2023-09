Cameroun-contrôle routier : Georges Elanga Obam siffle la fin de l’arnaque par de agents communaux

Le ministre de la Décentralisation et du Développement local demande à tous les préfets de mettre un terme à l’arnaque opérée par ces agents.

Dans un message fax adressé aux préfets des 58 départements du pays, le ministre de la Décentralisation et du Développement local fait savoir que des récriminations multiples montent. Elles pointent du doigt les actes des agents communaux dans le domaine de la prévention et de la sécurité routière. Selon Georges Elanga Obam, ces agents usurpent « parfois l’uniforme des officiers de police judiciaire à compétence spéciale du ministère des Transports en interpellant des véhicules sans distinction, y compris ceux des missions diplomatiques et leur mise en fourrière illégalement ».

Par ailleurs, le ministre ajoute que ces agents sont « enclins à la corruption et à l’arnaque en utilisant la violence en vue de la perception supposée des amendes aux infractions constatées ». Ainsi le membre du gouvernement demande-t-il aux autorités administratives de prendre « toutes mesures jugées utiles de concert avec les magistrats municipaux » dans le but d’interdire « l’immixtion des agents communaux dans la prévention et la sécurité routière ».

Cette mission ne relève pas de leur compétence, il est du ressort exclusif du ministère des Transports, précise la tutelle des collectivités territoriales décentralisées. Le ministre prescrit pour l’application de cette mesure, des exigences suivantes : demander aux maires la signature d’une lettre de mission aux agents communaux qui vont sur le terrain ; solliciter leur encadrement par la police nationale ; sensibiliser ces agents sur les sanctions encourues.