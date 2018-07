Cameroun : controverse autour de la loi sur les activités physiques et sportives

L’adoption de ce texte a suscité de vifs débat à l’Assemblée nationale. Du côté de la chambre haute u Parlement camerounais, de nombreux sénateurs promettent de tout faire pour « bloquer » ce projet de loi ».

C’est sous des débats très houleux, que le projet de loi portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, a été adopté par l’assemblée nationale le 2 juillet dernier. Ces débats qui opposaient un groupe de députés souhaitant le renvoi de ce projet en seconde lecture par le gouvernement à un autre groupe décidé à le faire adopter, a finalement tourné à l’avantage des derniers cités.

Au cœur de la discorde, une série d’échanges épistolaire entre le président de la Fecafoot et la Fifa daté du 20 juin 2018, et dont journalducameroun.com a obtenu une copie. Dans une de ces lettres, Me Dieudonné Happi soumet notamment le projet de loi proposé par le Minsep à la Fifa, et demande des observations ; une preuve « évidente« , selon les députés de l’opposition (et certains de la majorité), que la souveraineté du Cameroun sera violée avec l’adoption de cette loi.

» Il est inadmissible qu’un corps étranger comme la Fifa vienne nous imposer des lois. Nous n’avons pas la pleine maîtrise de nos fédérations« , a expliqué le député Joshua Osih du SDF, demandant qu’une enquête parlementaire soit ouverte sur le sujet. Des déclarations qui ne sont pas de l’avis du ministre des Sports et de l’Education physique Pierre Ismael Bidoung Mkpatt, qui assure que ce texte de loi est l’émanation des acteurs camerounais. « Son élaboration s’est faite sur la base de la collecte des différents acteurs du football. Le processus d’élaboration a connu la participation de tous les acteurs sous l’égide du Premier ministre« , a-t-il affirmé dans les colonnes du quotidien Le jour du 4 juillet.



En dépit de la motion de renvoi en seconde lecture, le texte de loi relatif à l’organisation des activités physiques et sportives a été adopté, après une intervention du président de l’assemblée nationale, et un lobbying du ministre Bidoung Mkpatt. Selon des indiscrétions, le gouvernement redoute une sortie de blocage qui pourrait entraîner une suspension de la fédération camerounaise de football, et conséquemment un retrait de la Can 2019.

Le ministre des sports a définitivement remporté une bataille pour l’adoption de ce texte, mais pas la guerre. Car au sénat également, plusieurs s’élèvent désormais contre ce projet de loi, dont l’examen est annoncé pour ce jeudi 5 juillet.