Cameroun-Coronavirus : cacophonie au sein du gouvernement

Le secrétaire général des Services du Premier ministre reconnait des difficultés dans la mise en oeuvre des « mesures du chef de l’Etat ». Certaines sont allégées et d’autres simplement abandonnées.

Une impression d’improvisation et d’impréparation est perceptible dans la réponse du gouvernement à la crise du coronavirus qui frappe déjà le Cameroun.

Accusées de ne pas prendre la mesure du problème, les autorités sont finalement montées au créneau le 17 mars en brandissant les « mesures instruites par le Président Paul Biya ». Mesures présentées par le Premier ministre dans un point de presse inédit. Du copier-coller de ce qui se fait en France notamment, notent des analystes.

Au rang des 13 mesures prises, il y a la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, la fermeture de tous les établissements scolaires, l’interdiction des surcharges dans les transports en communs, etc. Et ce de manière indéterminée.

Dans la foulée, le ministre de la Justice ordonnait la suspension de toutes les audiences et la fermeture de toutes les juridictions pendant un mois. De son côté, le ministre de l’Administration territoriale prenait un arrêté portant restriction de certaines libertés dans le cadre du plan de riposte contre la pandémie.

En plus de ce que ces mesures de confinement n’étaient globalement pas respectées par la population – bars restaurants et autres étaient ouverts au-delà de la limite de 18h, les transports en commun surchargés, etc – un communiqué du secrétaire général des Services du Premier ministre est venu, 24 h plus tard, remettre en question la plus part desdites.

Séraphin Magloire Fouda reconnait d’emblée « qu’un certain nombre de difficultés ont été observées dans la mise en œuvre de quelques mesures ».

Ainsi la période de « confinement » a été limitée à 15 jours. Tous les établissements devront rouvrir dans deux semaines. Les tribunaux quant à eux peuvent rester ouverts mais ne doivent pas accueillir plus de 50 personnes. « Les échanges commerciaux vont se poursuivre » en particulier avec les pays voisins.

Plusieurs ministères sont chargés d’organiser la mise en œuvre de ces nouvelles mesures.

13 cas de coronavirus ont déjà été enregistrés au Cameroun. Les deux premiers cas affichent une rémission complète tandis que les autres sont en isolement et subissent des soins.