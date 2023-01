Cameroun : Coton sport Fc signe un partenariat avec l’Unicef

Le protocole d’entente signé ce 30 janvier entre le champion du Cameroun en titre et l’institution onusienne est d’une durée de trois ans renouvelable.

Un pas de plus pour l’émergence de Coton sport Fc de Garoua. Le Fonds des nations unies pour l’enfance (Unicef) présent au Cameroun depuis 1975, et qui travaille dans tous les secteurs pour obtenir ses résultats, désormais dans le secteur sportif en général, en particulier le football et ses valeurs de sensibilisation du grand public sur les droits de l’enfant passera par l’un des clubs les plus titrés au Cameroun : Coton sport FC de Garoua. Seul représentant du Cameroun sur la scène continentale en ce moment. Le champion du Cameroun en titre va entamer la phase de poule de la Coupe de la Confédération au mois de février 2023.

Ceci étant, il conviendrait de noter que ce lundi 30 Janvier 2022, à 11h, au siège dudit organisme international, à Yaoundé, si au quartier Bastos, l’Unicef a signé un protocole d’entente d’une durée de trois ans renouvelable, avec le club phare de la région du nord, en présence des Mrs et dame Fernand Sadou, représentant de la Fecafoot, Nadine Perrault et El Adamou Saliou Hamadou, respectivement président du comité exécutif de Coton sport FC de Garoua, représentant de la Fecafoot, celui de l’Unicef et le directeur sportif du club susvisé.

Dans le même sens, cette convention qui place Coton sport FC de Garoua comme un messager de l’Unicef à travers les espaces de tout ordre pour communiquer la cause des enfants camerounais recevra le soutien total de son partenaire de toutes les catégories, notamment, un appui logistique, matériel, organisationnel et d’autres activités d’intérêts communs en rapport avec les besoins dudit club identifiés d’un commun accord.