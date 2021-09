Cameroun-Covid-19 : 83 morts enregistrés entre le 15 et le 22 septembre 2021

Le chiffre est de l’Organisation mondiale de la santé. Elle indique par ailleurs que sur la même période, le pays de Paul Biya a connu 2974 nouveaux cas positifs. Ce qui consacre une troisième vague de contaminations.

« Je suis catégorique, nous sommes dans la 3ème vague de Covid-19 », affirme Dr Phanuel Habimana, représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé au Cameroun. Les chiffres récents sur l’évolution de la maladie au cours de la dernière semaine présentent une courbe de contaminations et de décès ascendante.

Selon le rapport épidémiologique de l’OMS dont la substance est relayée sur le site l’urgentiste.com, en une semaine, la moyenne journalière de décès dus au Covid-19 a été multipliée par cinq et le rythme de contaminations a triplé. Précisément entre le 15 et le 22 septembre 2021, le Cameroun a enregistré près de 371 nouvelles contaminations et 10 décès par jour.

La journaliste Olive Atangana, spécialiste des questions de santé, comptabilise qu’entre le 15 et le 22 septembre, le pays est passé de 86 304 cas positifs et 1386 décès à 89 279 cas positifs et 1469 décès, soit une augmentation de 3864 nouveaux cas et 101 décès. Le taux de positivité pour sa part passe de moins de 2% en fin juillet à plus de 8% aujourd’hui.

Les causes de cette montée fulgurante des cas sont sans doute liées à la circulation au Cameroun des nouveaux versions de virus, dont le variant Delta plus contagieux et plus résistant, l’abandon des mesures barrières par la plupart des Camerounais et la réticence aux vaccins contre le coronavirus. Dans ce contexte, l’heure est à la prise de conscience en vue de renouer avec les mesures barrières et surtout de se faire vacciner.