Cameroun/Covid-19: appui budgétaire de 6 milliards de F CFA de l’Union européenne

Selon le chef de la délégation de l’Union européenne au Cameroun, Hans-Peter Schadek, l’appui vise à soutenir la réponse du gouvernement à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus

L’Union européenne a décidé d’accorder un appui budgétaire de six milliards de F CFA au Cameroun, pour soutenir la réponse du gouvernement à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, a expliqué le chef de la délégation de l’Union européenne au Cameroun, Hans-Peter Schadek, dans une interview accordée au quotidien gouvernemental le 29 avril.

“Nous allons aussi contribuer, pour 650 millions de FCFA environ, aux actions d’urgence menées par l’OMS, par exemple avec l’acquisition de médicaments, de matériel de protection ou d’équipement médical. Et nous comptons également contribuer avec 450 millions de FCFA environ à l’action de la société civile dans la réponse à la crise, car elle joue un rôle important dans la sensibilisation des populations, dans l’éducation et dans la diffusion des messages. Enfin, nous réfléchissons aussi à un soutien au secteur privé et aux entreprises, ensemble avec la Banque européenne d’investissement”, a ajouté l’ambassadeur.

Selon les indications fournies par Hans-Peter Schadek, dans le cadre du soutien de l’UE au Cameroun contre le Covid-19, Echo, le Service d’aide humanitaire de la Commission européenne, contribue également au Plan stratégique de réponse de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avec un montant de 2,3 millions d’euro.