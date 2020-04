Cameroun/Covid-19 : ce à quoi vont servir les voitures offertes par l’OMS

Après l’Ouest, l’Organisation mondiale de la Santé a fait un don de véhicules-14 au total- à la région du Centre. Des véhicules qui vont notamment servir au transport des malades et des cas suspects de Covid-19.

Le 28 avril dernier, l’Organisation mondiale de la santé publique (OMS) a offert 14 voitures 4×4 à la région du Centre. « La région du Centre est la région la plus affectée par l’épidémie Covid-19 avec plus de 1000 cas. Et c’est à ce titre qu’on ne pouvait pas rester sans l’appuyer afin de contrôler cette épidémie», a indiqué Christian Itama, le représentant de l’OMS.

Barbara Etoa, de la cellule de communication explique l’importance de ces véhicules : « À l’Ouest, 3 voitures fournies dans les mêmes conditions ont permis de transporter plus d’équipes qui ont mené des investigations. Ces investigations ont permis de prendre en charge plus de personnes qui appelaient à l’aide, de transporter plus d’échantillons à tester, de recueillir plus vite des résultats et de soigner plus vite des gens ».

Pour le gouverneur de la région du Centre qui réceptionnait ces engins avec le délégué régional de la santé, le don arrive à point nommé. « Le Centre avait besoin de ces véhicules. Nous avons des départements éloignés et enclavés comme Ngambe Tikar, Yoko et autres. Ce qui fait que le besoin était énorme pour nous. Nous voulons dire merci à l’OMS. En bon observateur et bon accompagnateur, qui nous est venu en aide avec 14 véhicules et autant de chauffeurs et l’appui en carburant », a remercié Naseri Paul Bea.