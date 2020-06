Cameroun/Covid-19: cinq réflexes pour le retour en classe

Au lieu de continuer à vous interroger sur la pertinence de la relance des cours, découvrez plutôt ces petits réflexes anticovid19 en 05 points à intégrer auprès de vos enfants pour sereinement gérer cette reprise

Les petits réflexes anticovid19

On y est : l’école a repris après 02 mois d’interruption due à la Covid19, les enfants ont donc repris le chemin des classes, même si cela n’enchante pas la majorité des parents.

– Petit réflexe anticovid19 N°1 : Rachetez les outils déjà usés

Stylos, crayons, règles, calculatrice, ces tous petits instruments qui sont essentiels à leur quotidien en classe, doivent être rachetés s’il en manque ou s’ils sont défectueux ; cela leur évitera le classique demande « Mon ami, tu as deux stylos bleus ? » qui va encourager l’échange de matériel et donc potentiellement les mettre à risque.

– Petit réflexe anticovid19 N°2 : Equipez les pour la journée

Oui, mesdames, il faut vous assurer que leur petit équipement de bien-être est disponible dans leur sac à dos : Bouteille d’eau, masque, gel hydroalcoolique, déjeuner, afin qu’ils évitent le maximum de contact avec les camarades certes, mais les vendeurs peu sûrs le long de la route ou encore le robinet de l’établissement s’ils ont soif.

– Petit réflexe anticovid19 N°3 : La pratique des salutations barrières

Rappelez-leur systématiquement de ne plus serrer la main à leur camarade pour leur propre protection et pour celles des membres de la famille présent à la maison. Certes vous ne serez pas à leurs côtés au courant de la journée, mais rappelez leur bien que les coudes, et les chaussures sont encore les seuls moyens de salutations qu’ils doivent pratiquer.

– Petit réflexe anticovid19 N°4 : La désinfectionsystématique des mains à l’établissement :

S’ils emportent un gel hydroalcoolique chaque jour, précisez-leur que c’est pour usage lorsqu’ils pénètrent dans leur salle de classe, lorsqu’ils veulent manger, ou qu’ils sortent d’un bureau de l’administration ou de la cantine, ou encore après un tour aux toilettes.

– Petit réflexe anticovid19 N°5 : la tenue désinfectée après école

Lorsqu’ils rentrent de l’école, ils sont généralement pris de fatigue ou happés par la faim. A ce moment précis, c’est à vous de prendre le relais en les aidant à désinfecter autant que possible tenues, chaussures, sac. Assurez-vous qu’ils prennent directement un bain et qu’ils lavent également le masque utilisé durant la journée, et enfin veillez à ce que les tenues soient changées 02 fois par semaine.

Il n’est pas question de leur faire peur mais surtout de leur inculquer ces petits réflexes pour leur protection durant ces dernières semaines sur les bancs, mais aussi pour vous apporter en tant que parent, davantage de sérénité lors de ce dernier trimestre particulier.

PS : Si vous le pouvez, enrichissez leur alimentation en vitamines C pour augmenter leurs défenses naturelles : pensez aux oranges, aux papayes ou aux goyaves par exemple. Bon courage à toutes !