Cameroun / Covid-19 : Joseph Dion Ngute fait dépister tous ses collaborateurs

Joseph Dion Ngute a invité ce 28 mai l’ensemble de ses collaborateurs à effectuer des tests de dépistage au Covid-19.

La pandémie du Covid-19 prend des proportions inquiétantes au Cameroun. Plus de 500 personnes infectées et environ 200 morts. Dans la foulée, des indiscrétions font état de ce que plusieurs agents en service dans les ministères sont également positifs au Covid-19.

Au Premier ministère, le patron des Lieux Joseph Dion Ngute a fait tenir ce 28 mai une opération de testing massif du personnel. Le directeur des affaires générales Louis Maxime Meka Meka a prié tout un chacun à se présenter dans la salle de réunion du rez-de-chaussée du bâtiment principal. Où se trouvait une équipe du ministère de la Santé publique contactée pour effectuer des tests.

Le ministère de Santé publique vient également de connaitre une campagne similaire. A la suite du décès de Covid-19 de Luc Florent Andegue, directeur des Ressources Financières et du Patrimoine (DRFP) le 19 mai dernier.

On se souvient que Bien avant, c’est-à-dire le 13 avril 2020, le Minsanté Manaouda Malachie avait instruit la décontamination de l’immeuble Rose à Yaoundé. Un bâtiment qui abrite entre autres : le ministère du Tourisme et des Loisirs ; le ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire ; le Ministère du Commerce ; le Ministère des Mines, de l’industrie et du Développement Technologique ; le Ministère des Petites et des Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat ; le Ministère des Travaux Publics ; le Ministère de l’Eau et de l’Énergie ; et le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain.