Cameroun- Covid-19 : le gouvernement appelle à la prudence après l’apparition d’un nouveau variant

Plus de trois ans après l’apparition du coronavirus, un nouveau variant nommé Eris a été détecté. L’OMS alerte sur les dangers potentiels de ce sous-variant d’Omicron.

Le ministre de la Santé publique (Minsanté), Manaouda Malachie, met en garde face au risque d’une reprise épidémique de la Covid-19 dans le pays, en raison de l’apparition d’un nouveau variant. « Il est signalé une légère flambée d’un nouveau variant de la Covid-19 dans certains pays avec qui le Cameroun a d’importants échanges. Aussi, voudrais-je appeler les uns et les autres à observer les mesures de santé publique en la matière et à se faire vacciner pour se protéger », écrit le membre du gouvernement le 16 août sur X (ex-Twitter).

En effet, l’OMS et les autorités sanitaires américaines ont annoncé, vendredi 18 août, surveiller de près un nouveau variant du Covid-19, le BA.2.86. Son nombre élevé de mutations et sa détection dans plusieurs pays ont alerté les scientifiques. Mais son potentiel de transmissibilité, ou de virulence, n’est pas connu. Mais, il s’est déjà propagé dans de nombreux pays comme les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, Israël et l’Afrique du Sud. L’OMS l’a classé « dans la catégorie des variants sous surveillance en raison du très grand nombre (supérieur à 30) de mutations du gène Spike qu’il porte ».

L’agence onusienne estime que le risque pour la santé publique de ce sous-variant est toutefois faible, en raison de sa proximité avec des variants déjà en circulation. Mais elle précise qu’Eris pourrait devenir dominant dans certains pays ou à l’échelle mondiale, et entraîner une hausse du nombre de cas de Covid-19. Le 5 mai, l’OMS a déclaré la fin de la Covid-19 en tant qu’urgence de santé publique de portée internationale, en indiquant néanmoins qu’elle restait une « menace » pour la santé mondiale. Cette annonce a entraîné un assouplissement des mesures édictées contre cette pandémie dans la plupart des pays à travers le monde.

Au Cameroun, les autorités ont notamment décidé de la levée du dispositif de contrôle sanitaire aux frontières, alors que le masque (dont l’obligation de port dans les lieux publics était peu respectée) est désormais un lointain souvenir. Au 30 juillet 2023, le Cameroun comptait officiellement 125 120 cas confirmés de Covid-19 et 1 974 décès. Selon les chiffres du Minsanté, quelque 3 701 750 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin depuis le début de la campagne de vaccination le 12 avril 2021, ce qui représente une couverture vaccinale de 26,3% de la population cible.